У Венесуелі частково відновили електропостачання після третього блекауту



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У п’ятницю ввечері без електроенергії залишився 21 із 23 штатів у Венесуелі

У Венесуелі частково відновили постачання електроенергії, яке вже втретє припинялося цього місяця.

Про це повідомляє агенція Anadolu з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Венесуела здебільшого відновила постачання електроенергії після третього відключення протягом місяця», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері без електроенергії залишився 21 із 23 штатів у Венесуелі, в країні почалися проблеми з водопостачанням.

Нагадаємо, влада Венесуели оголосила 26 березня вихідним днем для підприємств і шкіл після того, як електропостачання припинилося на більшій частині території країни.

Попередній «блекаут» у Венесуелі стався на початку березня, тоді електрики не було в більшій частині країни протягом шести днів. Перебої в енергопостачанні відбуваються на тлі тривалої політичної кризи.

Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду голови держави на другий термін у результаті президентських виборів, які бойкотувала опозиція та які не були визнані багатьма державами.

Гуайдо був визнаний тимчасовим президентом Венесуели Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією, більшістю країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав. На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай і Туреччина.