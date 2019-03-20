У ВККСУ прокоментували роботу міжнародних експертів та Громадської ради доброчесності під час суддівських конкурсів
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Роботу ГРД та ГРМЕ не можна порівнювати, вважає Щотка
Комісія на посади суддів Верховного суду та Вищого антикорупційного суду намагалася запустити якісні процедури, які не пропускатимуть недоброчесних кандидатів чи суддів, і витіснятимуть випадкових. «У здоровому середовищі некомфортно нездоровому організму. Імунітет знищить його», - про це сказав заступник голови ВККСУ Станіслав Щотка в інтерв'ю виданню Лівий берег, коментуючи конкурси, які нещодавно завершила Комісія на посади суддів Верховного суду та Вищого антикорупційного суду.
«Ми (комісія) намагаємося запровадити такі процедури, способи приходу в професію, щоби суспільство бачило, хто заходить. Законодавство так прописано, що ми мусимо поставити суддям незручні запитання, а вони повинні на них відповісти. Звичайно, без політизованості, цей процес відбувався би спокійніше», - сказав Станіслав Щотка.
За словами заступника голови ВККСУ, конкурси до Верховного суду та Вищого антикорупційного суду, так само як роботу двох органів, що допомагали в оцінюванні кандидатів, - Громадської ради доброчесності (ГРД) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) - порівнювати не можна.
Досвід із формування та роботи на рівні держави громадської ради, що складається з експертів з різних країн, є унікальним для світу, однак в Україні така співпраця виявилася вдалою - як ВККСУ, так і представники ГРМЕ її оцінюють позитивно та без політичної заангажованості.
«Представники ГРМЕ були «озброєні» інформацією з різних джерел. І це відчувалося під час спілкування з ними, судячи з того, як вони були поінформовані про кандидатів. Хоча було помітним їх критичне мислення. Вони аналізували подану їм інформацію. Не виглядало, що вони були заангажовані тими органами, від яких отримували дані», - зазначив Щотка.
Щодо співпраці з громадською радою, яка складалася з українських експертів - ГРД, за словами Щотки, вона була плідною, однак відчувався у їх заявах політичне забарвлення.
«Якщо стати на захист ГРД, можна припустити, що вони хочуть дещо гіперболізувати ситуацію. Тобто вивести її на найвищий рівень критичності. А потім понижувати градус до певної міри. Хоча реальність — дещо складніша. Бачимо інколи політичну зафарбованість у висловлюваннях або у вчинках тих чи інших активістів», - сказав член комісії.
Щотка у своєму інтерв'ю спростував коментар одного з членів Громадської ради доброчесності про незрозумілість виставлення під час конкурсів балів та наголосив, що перш ніж зробити висновок, Комісією вивчались всі факти в сукупності за міліметром. «Бачите, виставлені різні бали. В когось 74 або 61 (показує). Кожен із рівнів розбивався на так звані підривні: високий низький, високий середній, високий. Для виставлення балів ми враховували загальні якості кандидата, висновки психологів тощо. Ми оцінювали кожен критерій, кожен аспект по міліметру. Вся наша робота транслювалася наживо в youtube. Я переконаний, що ті кандидати, яких я рекомендував, працюватимуть достойно», - сказав він.
Нагадаємо, що 6 березня 2019 року ВККСУ завершила другий в історії країни конкурс на посади суддів Верховного суду та назвала його переможців. Серед 78 переможців конкурсу – 54 судді (69%), 14 – науковців (18%), 7 – адвокатів (9%), 3 – із сукупним стажем (4%). Того ж дня ВККСУ оголосила переможців до Вищого антикорупційного суду. До Апеляційної палати цього суду увійшли 12 переможців конкурсу, серед яких 50% — судді, 50% — адвокати та науковці. До першої інстанції - 27 переможців конкурсу, 40% з яких мають досвід роботи адвокатами та науковцями, 60% — суддями. Вища рада правосуддя 18 березня 2019 року вирішила, що рекомендує президенту до призначення 10 та 25 переможців конкурсу до цього суду відповідно.