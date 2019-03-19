НАЗК почала перевірку Данішевської і Бенедисюка перед голосуванням щодо суддів Верховного суду



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У відповіді НАЗК громадським активістам сказано, що в діях Данішевської, Бенедисюка і Гусака вбачається особистий інтерес і потенційний конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції має намір організувати перевірку діяльності глави Верховного суду Валентини Данішевської, голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка і члена ВРП Миколи Гусака. Вони можуть мати особистий інтерес в ході голосування за подання кандидатів на пост судді Верховного суду на затвердження президентові на засіданні ВРП 19-20 березня.

Про це йдеться у відповідях НАЗК громадського руху «Не мовчи», які є в розпорядженні редакції.

Організація звернулася в НАЗК з вимогою встановити наявність конфлікту інтересів у членів ВРП Данішевської (член ВРП як глава Верховного суду за посадою), Бенедисюка і Гусака на минулому тижні.

На думку, активістів, у Бенедисюка і Гусака конфлікт інтересів полягає в тому, що вони також є кандидатами на пост судді Верховного суду, які пройшли конкурс, і їх кандидатури будуть обговорюватися їх колегами по ВРП. Активісти вимагали від ВРП відкласти розгляд питання про внесення кандидатур Бенедисюка і Гусака до моменту отримання висновку НАЗК.

Конфлікт інтересів Данішевської полягає в тому що, будучи членом ВРП, має пряму зацікавленість при відборі суддів ВС, оскільки такі судді в подальшому братимуть участь в голосуванні по обранню голови Верховного суду (тобто потенційно голосувати «за» або «проти» кандидатури Данішевської ). «Не мовчи» вимагало від ВРП відсторонити Данішевську від голосування.

У відповіді НАЗК громадським активістам сказано, що в діях Данішевської, Бенедисюка і Гусака вбачається особистий інтерес і потенційний конфлікт інтересів. В Агентстві нагадали, що відповідно до вимог закону, члени ВРП зобов'язані вживати заходів для попередження конфлікту інтересів при виконанні посадових обов'язків. У разі виявлення конфлікту інтересів - своєчасно про нього інформувати, а також не здійснювати ніяких дій в умовах конфлікту інтересів.

У зв'язку з цим, згідно з листом НАЗК, щодо Бенедисюка і Гусака з метою попередження і врегулювання конфлікту інтересів буде ініційована перевірка.

Що стосується Данішевської, то стосовно неї НАЗК вживе заходів, які передбачені п. 6 ч. 1 ст. 11 закону «Про протидію корупції» - «здійснення моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і прирівняних до них осіб».