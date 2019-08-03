  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Японії стратили двох засуджених за вбивства

    • Розсилка
    У Японії стратили двох засуджених за вбивства

    Це перші страти, здійснені японською владою в 2019 році

    У Японії стратили через повішення двох засуджених за вбивства. Це перші смертні вироки, приведені у виконання у країні нинішнього року.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    «У Японії повісили двох убивць – 64-річного Коїчі Шої та 50-річного Ясунорі Сузукі. Це перші страти, здійснені японською владою в 2019 році», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, торік у Японії стратили 15 осіб, і це найбільша кількість в історії Країни сонця на сході.

    Нині ж на смертну кару в цій країні очікують 100 ув’язнених.

    Японія є однією з небагатьох розвинених держав світу, де досі практикується страта злочинців. При чому суспільна підтримка смертної кари є традиційно високою.

    Нагадаємо, у Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок. За даними базованої в Мінську правозахисної групи «Весна», суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті.

    Читайте також
    Японія смертна кара
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ