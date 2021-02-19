На Миколаївщині школяр врятував першокласника, який провалився під лід

Школяр проповз по льоду 2,5 метра, щоб врятувати хлопчика

У Первомайську Миколаївської області учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід. Про це повідомляють на сайті Первомайської міської територіальної громади.

Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину.

«П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу. Юний рятувальник проповз по льоду 2,5 метра, подав гілку потерпілому і допоміг йому вибратися на берег», – повідомляється на сайті.

Потерпілий виявився учнем 1-го класу цієї ж школи. Йому надали медичну та психологічну допомогу. Стан здоров’я хлопця оцінюють як задовільний. У школі юному рятувальнику вручили подарунок.

Нагадаємо, на Закарпатті патрульні, спільно з небайдужими громадянами, витягнули чоловіка, що провалився під кригу. Трапилось це 15 лютого в Мукачеві. Чоловік гуляв із собакою по озеру. У якийсь момент крига не витримала й чоловік із чотирилапим пішли під воду.

Інспектори намагалися дістатися до чоловіка по кризі, але нічого не виходило, адже лід був надто тонким. Згодом охоронці порядку дістали мотузку та рятувальний щиток і закинули його у водойму. Потерпілий вхопився за рятувальну конструкцію й патрульні з небайдужими громадянами та рятувальниками витягнули його. Собаку також врятували.