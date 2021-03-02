Рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів

В Україні починається весняна повінь

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівнів води в річках на заході країни. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

Сьогодні, 2 березня, на початку Днiстровського водосховища на дiлянцi Рухотин - Жванець очiкується мiсцями скресання криги, льодохід. При цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води, без негативних наслiдкiв.

На дiлянцi р. Рата Волиця – Межирiччя (Львiвська область) очікується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,3-0,8 м над рівнем з подальшим затоплення заплав та сільськогосподарських угiдь. Можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення господарських об’єктів, окремих садиб та будинків у Червоноградському районi Львiвської області. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

2-3 березня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 8 годину 28 лютого. Можливий вихiд води на заплаву в районi поста м. Дубровиця р. Горинь Рiвненської областi, подальше затоплення заплавних територiй в Ратнiвському, Любешiвському, Старовижiвському районах Волинської областi i Зарiчнянському районi Рiвненської областi; досягнення відміток затоплення присадибних дiлянок (подвір’їв, господарських споруд) в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.

Нагадаємо, у червні минулого року захід України потерпав від повеней, будинки та дороги затоплювало, людей евакуйовували. Після сильних опадів утворилися потоки, які розливалися та руйнували все на своєму шляху.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Читайте також: