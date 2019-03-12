У Запоріжжі грабіжники підірвали банкомат, але не змогли забрати гроші



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Зловмисники намагалися підірвати конденсовану вибухову речовину електричним способом, однак, їм це не вдалося й грошима вони не заволоділи

Днями в Запоріжжі невідомі пошкодили банкомат, намагаючись його підірвати. Стали відомі деякі деталі злочину, пише УНН.

У поліції повідомили, що 10 березня о 05:39 до чергової частини Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що на проспекті Соборному пошкоджено банкомат.

На місці події співробітники вибухотехнічного управління виявили, що фрагменти банкомата мають сліди кіптяви та підключені електродроти.

У правоохоронних органах розповіли, що зловмисники намагалися підірвати конденсовану вибухову речовину електричним способом. Однак, їм це не вдалося й грошима з банкомата вони не заволоділи.

Злочин розглядається як замах на крадіжку та умисне пошкодження майна.

Як повідомлялось, у Шевченківському районі Запоріжжя зранку 1 березня невідомі підірвали банкомат.

Нагадаємо, 22 лютого у Харкові невідомі підірвали два банкомати.