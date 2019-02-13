Грабіжники в Одесі заховалися у поліції, тікаючи з місця злочину



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Двоє чоловіків скоїли розбійний напад на чоловіка в Одесі

Грабіжники відібрали сумку з великою сумою грошей і спробували сховатися

У вівторок, 12 лютого, в Одесі два грабіжники забігли у відділення поліції, намагаючись втекти з місця злочину. Про це повідомила співробітниця патрульної поліції Зоя Мельник на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні в центрі міста Одеси серед білого дня двоє осіб вчинили розбійний напад на чоловіка - завдали тілесних ушкоджень, відібрали сумку з великою сумою грошей і стали тікати... Але чи то злочинці були «на гастролях» і погано знали місто, чи то зробили помилку - невідомо, але побігли вони прямо у бік ГУНП, де і були затримані поліцейськими», - написала вона.

За словами Мельник, одного з грабіжників зловили співробітники карного розшуку, другого - співробітники ювенальної превенції.

Напередодні в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у відвідувача розважального закладу. Зараз підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.