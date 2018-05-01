У Запоріжжі озброєний п'яний чоловік напав на кур'єра кафе та розбив його авто
- Сьогодні, 09:22
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Розсилка
Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці
Інцидент стався в кафе, розташованому на вулиці Поштова. Правоохоронців викликав власник закладу. Він заявив, що один з клієнтів бешкетує. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці. Після чого - напав на кур'єра кафе, вдарив його в голову, а також розбив його авто.
Далі зловмисник, розмахуючи пістолетом, погрожував людям.
За допомогою спецзасобів правоохоронці затримали хулігана.
Дозволів на зброю у нього не виявилося. Проходження огляду на наявність алкоголю в крові показало 1,17 проміле. Зловмисник був доставлений в райвідділ. Потерпілому кур'єру була надана медична допомога.