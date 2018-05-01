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    У Запоріжжі озброєний п'яний чоловік напав на кур'єра кафе та розбив його авто

    Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці
    Інцидент стався в кафе, розташованому на вулиці Поштова. Правоохоронців викликав власник закладу. Він заявив, що один з клієнтів бешкетує. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці. Після чого - напав на кур'єра кафе, вдарив його в
    • Сьогодні, 09:22
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    Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці

    Інцидент стався в кафе, розташованому на вулиці Поштова. Правоохоронців викликав власник закладу. Він заявив, що один з клієнтів бешкетує. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

    Власник кафе розповів, що спочатку дебошир намагався розбити холодильник з напоями, який стояв на вулиці. Після чого - напав на кур'єра кафе, вдарив його в голову, а також розбив його авто.

    Далі зловмисник, розмахуючи пістолетом, погрожував людям.

    За допомогою спецзасобів правоохоронці затримали хулігана.

    Дозволів на зброю у нього не виявилося. Проходження огляду на наявність алкоголю в крові показало 1,17 проміле. Зловмисник був доставлений в райвідділ. Потерпілому кур'єру була надана медична допомога.

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