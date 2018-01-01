У Запоріжжі поліцейські шість годин катували водія: з'явилося відео

Запорізьким поліцейським загрожує арешт за жорстокі тортури

Прокуратура повідомила про підозру в перевищенні службових повноважень і катуваннях трьом патрульним поліцейським у Запорізькій області. Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області. «Про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування, скоєні за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або



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Запорізьким поліцейським загрожує арешт за жорстокі тортури

Прокуратура повідомила про підозру в перевищенні службових повноважень і катуваннях трьом патрульним поліцейським у Запорізькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області.

«Про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування, скоєні за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болючими і такими, що принижують особисту гідність потерпілого, діями) КК України повідомлено 2 поліцейським, ще одному поліцейському інкримінується ч. 2 ст. 365 КК України», – сказано в ньому.

Повідомляється, що в жовтні 2017 року працівники Управління патрульної поліції в Запоріжжі, перебуваючи на чергуванні на стаціонарному пості «Запоріжжя-Північ», зупинили автомобіль під управлінням потерпілого й застосували до нього фізичну силу, катування, а також спеціальні засоби – гумовий кийок і наручники.

Підозрювані нанесли не менше 13 ударів по тілу й ногам.

Крім того, потерпілий неправомірно утримувався на вулиці біля поста більше 6 годин у нічний час, йому насильно обмежували можливість пересуватися, підходити до власного автомобіля, заходити у приміщення блокпосту, щоб зігрітися.

Потерпілому не надавали їжу і воду, забороняли спілкуватися з родичами й адвокатом.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.