У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Осіб, що розпилили газ, затримали

У Запоріжжі у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці для підрахунку голосів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат у народні депутати по даному мажоритарному округу Володимир Москаленко.

За його словами, йдеться про сльозогінний газ.

Інформацію про інцидент Радіо Свобода підтвердили у головному управлінні Національної поліції Запорізької області поліції, а також спостерігачі «Опорі», що працюють на місці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений – проводиться провітрювання приміщення.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Осіб, що розпилили газ, затримали. Як повідомляють представники «Опори», серед затриманих є неповнолітні.

За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.

В «Опорі» щодо того, про який саме газ ідеться, заявили, що такої інформації не мають. У поліції також цього не уточнили.

За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019