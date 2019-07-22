У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці
Осіб, що розпилили газ, затримали
У Запоріжжі у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці для підрахунку голосів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат у народні депутати по даному мажоритарному округу Володимир Москаленко.
За його словами, йдеться про сльозогінний газ.
Інформацію про інцидент Радіо Свобода підтвердили у головному управлінні Національної поліції Запорізької області поліції, а також спостерігачі «Опорі», що працюють на місці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений – проводиться провітрювання приміщення.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Осіб, що розпилили газ, затримали. Як повідомляють представники «Опори», серед затриманих є неповнолітні.
За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.
В «Опорі» щодо того, про який саме газ ідеться, заявили, що такої інформації не мають. У поліції також цього не уточнили.
За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.
Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
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Слуга народу41.45%
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ОПЗЖ11.04%
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Батьківщина9.52%
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Європейська солідарність8.41%
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Голос5.79%
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Радикальна партія Олега Ляшка5.62%
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Сила і честь3.45%
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Опозиційний блок3.25%
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Свобода2.56%
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Українська стратегія Гройсмана2.46%
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Партія Шарія1.79%
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Громадянська позиція1.06%
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Партія зелених України0.85%
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Самопоміч0.70%
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Аграрна партія України0.68%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.45%
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