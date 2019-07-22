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    У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці

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    У Запоріжжі розпилили газ на виборчій дільниці

    Осіб, що розпилили газ, затримали

    У Запоріжжі у відчинене вікно будівлі школи, де розташована одна з дільничних виборчих комісій на 76 окрузі, група осіб розпилила газ із балончиків після закриття дільниці для підрахунку голосів.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат у народні депутати по даному мажоритарному округу Володимир Москаленко.

    За його словами, йдеться про сльозогінний газ.

    Інформацію про інцидент Радіо Свобода підтвердили у головному управлінні Національної поліції Запорізької області поліції, а також спостерігачі «Опорі», що працюють на місці. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підрахунок голосів на дільниці тимчасово припинений – проводиться провітрювання приміщення.

    Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції. Осіб, що розпилили газ, затримали. Як повідомляють представники «Опори», серед затриманих є неповнолітні.

    За фактом події поліція готується відкрити кримінальне провадження.

    В «Опорі» щодо того, про який саме газ ідеться, заявили, що такої інформації не мають. У поліції також цього не уточнили.

    За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      41.45%
    • ОПЗЖ
      11.04%
    • Батьківщина
      9.52%
    • Європейська солідарність
      8.41%
    • Голос
      5.79%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      5.62%
    • Сила і честь
      3.45%
    • Опозиційний блок
      3.25%
    • Свобода
      2.56%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.46%
    • Партія Шарія
      1.79%
    • Громадянська позиція
      1.06%
    • Партія зелених України
      0.85%
    • Самопоміч
      0.70%
    • Аграрна партія України
      0.68%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.45%
    • Сила людей
      0.26%
    • Сила права
      0.15%
    • Патріот
      0.15%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Факел
      0.07%
    • Незалежність
      0.06%
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