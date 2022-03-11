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    У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів

    У Маріуполі ситуація майже критична, вважає українська влада - У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів
    У Маріуполі ситуація майже критична, вважає українська влада
    фото з відкритих джерел

    Українська влада за допомогою смс-повідомлень домовляється з противником про відкриття гуманітарних коридорів

    У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів. Лише 10 березня до хабу доправлено сім вагонів гуманітарної допомоги із Західної України, повідомила радниця керівника офісу президента Олена Симоненко в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    При цьому вона не дала ствердної відповіді, чи вдасться цей гуманітарний вантаж доставити безпосередньо до Маріуполя.

    «Керівництво нашої країни має контакти противника і в режимі смс-повідомлень відбуваються домовленості про відкриття гуманітарних коридорів. На жаль, ми вимушені погоджувати з противником кожен крок, щоб захистити своїх людей від небажаних наслідків», – зазначила представниця офісу президента.

    Крім цього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у коментарі українським ЗМІ повідомив: сьогодні до Маріуполя виїхало вісім вантажівок із медикаментами та продуктами харчування.

    «У Маріуполі ситуація майже критична. Поки не зрозуміло, чи зможемо ці вантажі довезти до блокадного міста», – визнав представник МВС.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

    Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.

    Теги: Маріуполь Володимир Зеленський радник Вадим Денисенко
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    У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів