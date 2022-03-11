У Маріуполі ситуація майже критична, вважає українська влада

У Маріуполі ситуація майже критична, вважає українська влада

Українська влада за допомогою смс-повідомлень домовляється з противником про відкриття гуманітарних коридорів

У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів. Лише 10 березня до хабу доправлено сім вагонів гуманітарної допомоги із Західної України, повідомила радниця керівника офісу президента Олена Симоненко в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

При цьому вона не дала ствердної відповіді, чи вдасться цей гуманітарний вантаж доставити безпосередньо до Маріуполя.

«Керівництво нашої країни має контакти противника і в режимі смс-повідомлень відбуваються домовленості про відкриття гуманітарних коридорів. На жаль, ми вимушені погоджувати з противником кожен крок, щоб захистити своїх людей від небажаних наслідків», – зазначила представниця офісу президента.

Крім цього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у коментарі українським ЗМІ повідомив: сьогодні до Маріуполя виїхало вісім вантажівок із медикаментами та продуктами харчування.

«У Маріуполі ситуація майже критична. Поки не зрозуміло, чи зможемо ці вантажі довезти до блокадного міста», – визнав представник МВС.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.