У Запоріжжі з незаконного обігу вилучили підакцизних товарів майже на 15 мільйонів

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У місті незаконно продавали паливо, алкоголь і сигарети

З початку року запорізькі правоохоронці вилучили з незаконного обігу товарів підакцизної групи майже на 15 мільйонів гривень. Про це повідомляють в обласному управлінні ДФС.

Зокрема, співробітники податкової поліції виявили випадки нелегальної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, загальна вартість яких склала майже 9 мільйонів.

Також оперативники ДФС області ліквідували «підпільний цех», де вироблялося неякісне паливо.

Крім того, фіскали встановили п'ять фактів реалізації підакцизних товарів, ввезених на територію України поза митним контролем.

Всього за чотири місяці з незаконного обігу вилучено тютюнової продукції на суму майже три мільйони і лікеро-горілчаних виробів вартістю 2,2 мільйона гривень.