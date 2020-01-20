У Запорізькій області сім'я отруїлася чадним газом: загинули батьки та двоє дітей



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Родина на Запоріжжі отруїлась чадним газом







За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок несправності пічного опалення

В місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, за попередніми даними, внаслідок несправності пічного опалення, загинули чоловік, жінка та двоє дітей, серед яких один неповнолітній. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, 20 січня близько 07:55 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку в місті Кам’янка-Дніпровська виявлено чотири трупи. На місці події працюють керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, експерти, криміналістична лабораторія.

Поліцейські виявили трупи господарів помешкання чоловіка 1970 року народження, жінки 1979 року народження та їх дітей 2001 та 2005 років народження.

За попередніми даними, родина загинула внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом. Встановлюються всі обставини події.

На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.