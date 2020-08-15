У Запорізькому медичному університеті стався спалах Covid-19



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Наразі проводиться епідрозслідування

У Запорізькому державному медичному університеті виявили випадки захворювання на Covid-19. Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Зареєстрована групова захворюваність на коронавірусну інфекцію серед студентів Запорізького медичного університету. На даний час проводиться епідрозслідування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у виявленому вогнищі в повному обсязі здійснюються дезінфекційні та необхідні протиепідемічні заходи, що дозволяє попередити стрімке розповсюдження захворювання та спалахи Covid -19 як на об’єктах, так в цілому на території області.

За останню добу в області зареєстровано 22 нових випадки захворювання на Covid-19 (Запоріжжя — 17, Мелітополь — 4, Оріхівський р-н — 1). Летальних випадків не зареєстровано. Одужалих за добу немає.

«Усього станом на 9:00 15 серпня в області зареєстровано 1060 лабораторно підтверджених випадків, у тому числі 90 — серед дітей та 140 — серед медичних працівників», — повідомили у лабцентрі.

Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 1847.