Порошенко знову наголосив, що Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків



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Президент Петро Порошенко 10 квітня здав аналізи спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA Фото: president.gov.ua

На думку чинного глави держави, українці мають бути впевнені, що президентом і Верховним Головнокомандувачем не стане людина з наркотичною чи алкогольною залежністю

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості надання повної інформації про кандидатів, які балотуються на найвищу державну посаду, в тому числі щодо стану їхнього здоров’я. Глава держави підкреслив, що українці повинні мати гарантії того, що до прийняття відповідальних державних рішень не буде допущено людину, яка має наркотичну чи алкогольну залежність.

Про це президент сказав, прибувши до НСК «Олімпійський» для повторного проходження тестів щодо відсутності алкогольної та наркотичної залежності, йдеться на президентському сайті.

Він відзначив важливість тестування за найвищими стандартами, які забезпечують прозорість процедури і надійність та довіру до цього медичного дослідження.

«Наскільки я розумію, Володимира Зеленського не було. І я перш за все хочу підтримати звернення пана Володимира Кличка і інших в тому, що це є не забаганка. Це є абсолютно необхідна і важлива процедура, щоб наша 45-мільйонна нація мала тверді переконання і довіру до того, що у нас Президентом і Верховним Головнокомандувачем не зможе стати людина, яка має залежність від наркотиків чи від алкоголю», - зазначив Глава держави.

«Наголошую ще раз, що я не стверджую, що пан Володимир Зеленський є наркоманом. Але є абсолютно прозорі процедури найвищого авторитету міжнародних експертів, які мають довести не лише українцям, а всьому світові, що той кандидат, який претендує на посаду Президента, є незалежним від наркотиків», - додав він.

Порошенко також підкреслив, що ігнорування цього створює ризики і загрози щодо командування Збройними Силами, а також міжнародної діяльності Президента України. «Не дай Боже, щоб не могла долучитися людина з наркотичною залежністю», - зазначив він.

Він також додав, що свідченням того, що це питання дуже хвилює не лише український народ і журналістів, є присутність сьогодні на НСК «Олімпійський» великої кількості представників засобів масової інформації.

«Наголошую, що не я ініціював питання, щоб ми зустрілися на стадіоні. Це було публічне запрошення саме на НСК «Олімпійський» для того, щоб були саме тут проведені дебати, і тут були зроблені необхідні аналізи. Це була ініціатива Володимира Зеленського. І я спочатку дещо з подивом сприйняв, але потім погодився. І вважаю, що ці правила мають бути обов’язковими для обох кандидатів», - сказав президент.

Нагадаємо, 7 квітня Петро Порошенко у програмі «Підсумки тижня з Олегом Панютою» на телеканалі «Україна» вже робив заяву про те, що Верховним Головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків.

Нагадаємо, 10 квітня президент Петро Порошенко здав спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA. Їх будуть досліджувати у лабораторії в США.

Порошенко повідомив, що не оплачував аналізи, які він здав VADA, і не знає, скільки вони коштують.

Як відомо, представники VADA чекають, що на НСК «Олімпійський» до 18:00 можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Напередодні очільниця МОЗ Уляна Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського, які вже були здані раніше.



