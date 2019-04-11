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    Думки вголос

    Електорат чекає на дива. Вони триватимуть, але недовго

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Електорат чекає на дива. Вони триватимуть, але недовго

    Після другого туру

    Мовою оригіналу

    Этот текст я пишу на русском языке намеренно. Мои френды неоднократно об этом просили.

    Важное уточнение: я буду голосовать во 2 туре за Петра Порошенка.

    После первого тура прошло немного времени и можно, понимая тенденции, говорить о том, что будет после второго.

    По состоянию на сейчас социологи и букмекеры прогнозируют победу Зеленскому.

    И теперь можно предположить, с чем мы столкнемся.

    Конечно же, нет смысла слушать радостные вопли и бредовые планы персон типа портновых-лукаш. Не надо их значение преуменьшать, но и преувеличивать не стоит. Если только следующая президентская команда не суицидальники.

    Персона Зеленского не объединит страну, как многие считают. Страна пока не понимает, кого она выбирает. В стране есть высокая потребность в новых лицах, в смене надоевших элит, в перетряске чиновников и так далее. Такую иллюзию даёт именно Зеленский. И надо быть не супертехнологом, чтобы понимать, что стопроцентную узнаваемость обязательно используют закулисные игроки отечественной и внешней политики.

    Просто никто не думал, что этот стёб превратится в жестокий эксперимент над страной.

    Никто не думал о таком развитии событий в стране, которая находится в состоянии войны с внешним агрессором. В стране, где есть масса аналитических центров, Институт стратегических исследований и ещё куча различных структур, которые проглядели сценарии насмешки над миллионным населением.

    Приход новых лиц ожидаем и необходим. В случае, когда граждане понимают, что их ждёт дальше.

    Все эти, на коленке слепленные программы и приоритеты – всего лишь декларативные заявления, не имеющие под собой ровным счётом ничего, кроме желания удовлетворить потребности всех групп. Отсюда и рассказы о желании переписать Конституцию, не разбираясь, что для этого надо 300 голосов в парламенте, которых у Зеленского нет. И, чтобы они были, надо совершить подвиг. И рассказы о лишении неприкосновенности одним законом президента, депутатов Верховной Рады и судей. И уверения в подготовке и проведении референдума о вступлении в НАТО, не зная, что нет закона о референдуме. А, даже если бы был, то для вступления в НАТО не нужны референдумы, а вот в ЕС – наоборот.

    Собственно, штаб Зеленского выбрал единственный беспроигрышный вариант – уход от любых серьезных тем и подмена смыслов приколами, шутками, стёбом. Тема банальная – нам надоели старые, нам нужны новые, не запятнанные лица.

    И вот этот вызов – это то, что люди в стране восприняли с большим воодушевлением. Потому что команда Петра Порошенко, придя к власти на большом эмоциональном подъёме и поддержке, учла не все риски. Кадры и коммуникация – сейчас, как мантру, повторяем мы. Собственно, об этом сказал уже и Президент Порошенко. Но понимание провалов должно быть своевременным. Чтобы успеть исправить.

    Кейс Порошенко – это про то, как не надо делать. Каких людей не надо тащить во власть. Как вовремя избавляться от дискредитировавших. Как назначать не лояльных, а компетентных. Как разговаривать с народом в постоянном режиме. И выводы никогда не поздно делать.

    Теперь о людях, избирателях.

    Патерналистское общество не понимает, что произошло со страной, где мы были, по какому краю пропасти прошли.

    Патерналистскому обществу более понятны 200 гривень в кармане, нежели построенная новая школа в селе. Ну, построили, ну так надо было давно. А мне что от этого? Примерно такой уровень рассуждения.

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    Патерналистскому обществу нужны дешёвые тарифы, низкие цены, побольше выходных и чёткий ответ на вопрос: что я буду с этого иметь?

    И вот все это, молча, без каких-либо синтаксических конструкций, избирателям дал Зеленский. Бомбардируя страну смешными фразами на зелёном фоне, он попал прямо в яблочко (сердце) избирателя – пообещал все «по-другому». Как? А неважно! Главное – «по-иному» и «всех посадить».

    Кандидат из телевизора, слепленный по законам водевиля и мелодрамы в одном флаконе, легко зашёл в зрительские ожидания.

    Пока вы придумывали варианты, пригодные для думающих людей, они стебались и развлекались. Потому что в этом они спецы. Они, а не надоевшие политики.

    Электорат ждет чудес. И на первые несколько месяцев они всем нам обеспечат эти чудеса.

    Начнется все, как начиналось в Одессе, когда на должность был назначен Саакашвили. Весь пар уйдет в свисток. Будут громкие назначения и громкие отставки. Будет много новоформатных мероприятий. Вы станете свидетелями шоу. Громких заявлений и разоблачений. Демонстрации внешней открытости и вроде нового качества политики.

    На этом можно продержаться какое-то время. После инаугурации.

    Потом начнётся лето. Летом у нас, как обычно, карнавалы, море в Одессе, гастрономические фестивали и прочее прожигание жизни.

    Затем выборы в парламент. И вы услышите, что нужна поддержка, а то старый парламент вообще ничего не даёт делать новой и амбициозной команде!

    Нам уже прогнозируют резкое снижение качества будущего парламента. Не хотелось бы в этом убеждаться, конечно.

    Кадры. Судя по анонсированным кандидатурам, вы получите те же яйца, только в профиль. Не изменение правил и новые люди, а передел и перераспределение.

    Понимаете, дело в том, что работа на государственных должностях – это пахота. Та пахота, к которой не привыкли хипстеры. Да они ее и не хотят, этой пахоты. И ответственности не хотят. И заполнять декларации не хотят. Хипстеры хотят влиять и иметь доступ к нужным ресурсам. Но чтобы без ответственности. Серые кардиналы, в перерывах между написанием сценариев роликов, управляющие государством.

    Только не рассказывайте мне о кадровых конкурсах, пожалуйста.

    Вот тогда и придут на помощь все «старые» и «проверенные». Неужели вы думаете, что вовремя предавший Аваков ни на что не претендует, а действительно ночами не спит, думая, как обеспечить честные выборы? Вот его куда денут? Поблагодарят за службу и отправят в Италию выращивать виноград?

    А все остальные, кто затаился и ждёт «новой власти»? Их куда? Как, не дадут «порулить страной»?! А за что они тогда страдали в застенках порошенковской власти все эти годы?!

    Вы можете мне возразить.

    Например: так что, оставлять старых, которые коррумпированные и поощряют кумовство, законы для своих и так далее?

    Например: зачем рисовать картины апокалипсиса, если ничего не известно и всё может сложиться наилучшим образом?

    У меня есть что ответить. Могло бы не быть всех этих предположений, если бы кандидат с наибольшим рейтингом разговаривал с избирателями.

    Он молчит. И это намеренная технология. Пока он молчит, каждый из вас рисует удобную, понятную и желаемую картину мира – для себя. В той вашей картине мира всё идеально – нет ненавистного Порошенка, томоса и безвиза. Там у вас закончилась война, никто не гибнет, газ предлагают даром и полный кошелёк долларов.

    Когда он заговорит – вы его уже выберите.

    Стране предлагают слепленную наскоро пустышку под видом отечественного Макрона.

    И страна готова это глотнуть.

    Главное – не подавиться. Или успеть выплюнуть. Еще есть немного времени.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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