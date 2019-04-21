У Зеленського вже хочуть, щоб інавгурація пройшла якомога швидше



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У разі перемоги на виборах 21 квітня кандидата у президенти Володимира Зеленського, крайній термін його інавгурації - 6 червня

«З БПП «всі біжать хто куди…», - запевняє соратник Зеленського

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков говорить, що Зеленський у разі перемоги зацікавлений у тому, щоб інавгурація пройшла швидше, тоді швидше можна почати втілювати свої ідеї. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Разумкова, дата інавгурації на сьогодні невідома, але крайній термін – це 6 червня.

Водночас, дедлайн для розпуску парламенту – 27 травня, оскільки за півроку до виборів, а точніше, за півроку до прийняття депутатами присяги, що відбудеться у листопаді, президент не матиме права розпускати парламент. Тому дата інавгурації набуває такого значення.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, якщо встигне у термін за шість місяців до наступних виборів розпустити Верховну Раду, то зробить це, але ламати закон не буде.

На думку Разумкова, Порошенко не зацікавлений у розпуску парламенту – у нього там є фракція, що, принаймні, номінально знаходиться під його впливом.

«Я розумію, що там – повний «роздрай», всі вже біжать хто куди… Але на нас можете не дивитися (сміється), тут позиція Зеленського була озвучена, і він її дотримується – не вступати у жодні підкилимні перемовини, якими так славиться українська політика. Перебіжчики – це, звісно, добре, але, як засвідчує практика, вони не приносять зиску для суспільства», - говорить політтехнолог Зеленського.

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