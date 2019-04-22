У Зеленського раптом згадали, що тарифи – не президентська справа



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Дмитро Разумков,політтехнолог кандидата у президенти Володимира Зеленського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Політтехнолог кандидата розповів, що буде з тарифами

У команді Володимира Зеленського, який лідирує в президентських перегонах, заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

Про це заявив політконсультант кандидата Дмитро Разумков в інтерв'ю «Факти ICTV». Він розповів про перші кроки Зеленського на посаді президента.

На запитання журналіста про те, чи буде Зеленський добиватися зниження комунальних тарифів, оскільки саме цього люди найбільше чекають у перші 100 днів, Разумков відповів нечітко.

«Це не зовсім прерогатива президента. Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів, то позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два — (Зеленський. — ред.) не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському та його команді, і українському народу», — заявив Разумков.

Нагадаємо, що проблема високих тарифів на комуналку не раз піднімалася під час передвиборчої кампанії Зеленського. Він критикував чинну владу через завищені тарифи.

Крім того, за результатами соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 9 по 14 квітня, українці очікують, що майбутній президент знизить тарифи на комунальні послуги.

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