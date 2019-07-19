У Зеленського заявили, що візитом Медведчука до Європарламенту має зайнятися ГПУ



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У Страсбурзі Медведчук презентував «мирний план» щодо Донбасу

Відвідування і переговори українських політиків в Європарламенті в середу, 17 липня, не були офіційними від держави України.

Про це заявив лідер політичної партії Слуга народу Дмитро Разумков, в ефірі програми Право на владу на каналі «1+1».

Він зазначив, що візит Віктора Медведчука до Страсбурга має бути розглянутий Генпрокуратурою України.

«Відносно генерального прокурора. На жаль, у нас такої можливості зараз немає. Упевнений, що після 21-го (липня) в новому парламенті така можливість у нас з’явиться. Але для цього і прокурора, напевно, треба змінити», — сказав Разумков.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у четвер, 18 липня, зустрівся з своїм кумом головою політради партії «Опозиційного платформа - За життя» Віктором Медведчуком у Санкт-Петербурзі.