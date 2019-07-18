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    Суспільство

    Путін зустрівся з зі своїм кумом Медведчуком у Петербурзі і вкотре зробив заяву про війну на Донбасі

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    Медведчук на зустрічі з Путіним заявив, що в Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований ним мирний план по Донбас - Путін зустрівся з зі своїм кумом Медведчуком у Петербурзі і вкотре зробив заяву про війну на Донбасі
    Медведчук на зустрічі з Путіним заявив, що в Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований ним мирний план по Донбас

    Путін вкотре заявив, що «конфлікт на південному сході України можливо розв'язати тільки «при прямому контакті офіційного Києва і «влади «ДНР» і «ЛНР»

    Президент РФ Володимир Путін у четвер, 18 липня, зустрівся з своїм кумом головою політради партії «Опозиційного платформа - За життя» Віктором Медведчуком у Санкт-Петербурзі. Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

    Зазначається, що Путін вкотре заявив, що «конфлікт на південному сході України можливо розв'язати тільки «при прямому контакті офіційного Києва і «влади «ДНР» і «ЛНР».

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    Крім того, у Москві вітають підключення європейських партнерів до врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Оскільки переговори збіглися з від'їздом білоруського президента Олександра Лукашенка, останній також був присутній на зустрічі Медведчуком.

    Медведчук заявив, що в Європарламенті деякі депутати підтримали запропонований ним мирний план по Донбасу.

    «Зараз в України з'явився шанс, коли можна покінчити з «партією війни» і почути точку зору «партії миру». Важливим є те, що з ініціативи Володимира Зеленського днями відбулася його телефонна розмова з Володимиром Путіним. Одне із завдань - це відновлення економічних зв'язків між Росією і Україною», - процитували Медведчука в Telegram-каналі ВестіFM.

    Як повідомлялося раніше, міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним. Однак глава України все одно зателефонував йому.

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