У Землі з'явився другий «місяць»: його спершу сплутали зі сміттям

Астрономи: крихітний астероїд 2026 QQ8 залишиться біля планети до кінця року

Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу підтвердив природне походження астероїда 2026 QQ8, який із весни обертається навколо Землі як її тимчасовий супутник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на циркуляр Центру малих планет.

Що відомо про новий мінімісяць

Центр малих планет оприлюднив дані про об'єкт і закликав астрономів продовжувати спостереження за астероїдом. «Розрахунки орбіти вказують, що цей об'єкт тимчасово утримує гравітація Землі. Зв'язку з жодним відомим штучним об'єктом не знайдено», – йдеться в повідомленні.

Діаметр 2026 QQ8 становить лише 1–2 м. За оцінками астрономів, тіло такого розміру згоріло б в атмосфері, не долетівши до поверхні. Побачити мінімісяць в аматорський телескоп неможливо.

Наприкінці квітня астероїд перетнув сферу Гілла. Так називають область, у якій тяжіння Землі сильніше за сонячне. Найближче до планети він підійшов 1 травня. Тепер 2026 QQ8 описує навколо Землі широку петлю у формі нирки. Найменша відстань між ними за весь цей час становить близько 568 тис. км, тобто приблизно в півтора раза більше, ніж до Місяця. Загрози зіткнення немає.

Чому астероїд спершу вважали космічним сміттям

Об'єкт у серпні виявив угорський астроном Крістіан Шарнецькі, який відкрив уже сотні астероїдів. Спершу новий об'єкт мав робочу назву Sar2901, і астрономи сперечалися, чи не є він уламком ракети або супутника.

«Навіть Центр малих планет не впевнений. Астрономічна спільнота розділилася», – писав 3 вересня спостерігач Тоні Данн.

У вересні Центр малих планет відклав присвоєння об'єкту офіційного позначення. Ясність дали додаткові спостереження 5 і 19 вересня та 9 жовтня, зокрема на 2,2-метровому телескопі Гавайського університету й телескопі Lowell Discovery. Вони дали дані про рух об'єкта приблизно за сім тижнів, і астрономи змогли оцінити, як на нього тисне сонячне світло. Після цього штучне походження виключили.

Такі перевірки астрономи роблять не вперше. 2020 року об'єкт 2020 SO теж вважали кандидатом у мінімісяці. Згодом NASA встановило, що це розгінний блок Centaur ракети, яка 1966 року запустила до Місяця зонд Surveyor 2.

Скільки мінімісяць пробуде біля Землі

Навколо Сонця 2026 QQ8 обертається за 359 днів і проходить відносно близько від Землі приблизно раз на десять років. 1965 року астероїд уже пролітав поруч, але тоді гравітація планети його не захопила. Наступного разу він наблизиться 2058 року, але, за розрахунками, знову пролетить надто далеко, щоб опинитися на орбіті.

Цього разу астероїд залишиться біля Землі до кінця року, а остаточно вирветься на початку 2027-го і повернеться на орбіту навколо Сонця. За попереднім моделюванням, тимчасові супутники в середньому тримаються біля Землі близько дев'яти місяців. Середній мінімісяць має приблизно 75 см у поперечнику, тож 2026 QQ8 більший за нього.

Минулого року дослідники припустили, що в Землі одночасно може бути до шести мінімісяців. За їхніми даними, багато з них можуть бути уламками Місяця.

Центр малих планет збирає спостереження малих небесних тіл і розраховує їхні орбіти. Разом із NASA та ESA він, зокрема, стежив за 756-метровим астероїдом 2000 YV137, який у серпні пролетів на відстані понад 5 млн км від Землі.

Хто ще був тимчасовим супутником Землі

2026 QQ8 – не перший мінімісяць, про який відомо науці. Раніше гравітація Землі захоплювала:

астероїд 2006 RH120;

астероїд 2020 CD3;

астероїд 2024 PT5, який так і не зробив повного оберту навколо планети.

Перші два кілька місяців оберталися навколо Землі, а потім вирвалися з її гравітаційного поля.

Космічні тіла, які мають невелику масу, можуть на деякий час ставати міні-супутниками Землі, яка притягує їх за рахунок великої сили гравітації. Потрапляючи у зону впливу гравітаційних сил нашої планети, астероїди протягом певного періоду часу обертаються навколо Землі, але згодом прямують далі у відкритий космос, практично не змінюючи свою траєкторію.

Нагадаємо, восени 2024 року в Землі ненадовго з'явився «новий супутник». Тоді її гравітація захопила астероїд 2024 PT5 розміром приблизно 10 м. Він перебував поблизу планети 56 днів, до 25 листопада 2024 року, а наступного разу має повернутися 2055 року. Згодом дослідники припустили, що 2024 PT5 може бути уламком Місяця.