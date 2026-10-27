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Перший український супутник Obria запрацював у космосі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Перший український супутник Obria запрацював у космосі
Obria Nano – перший тестовий український супутник зв’язку, який уже працює на орбіті та стане основою майбутньої незалежної супутникової мережі України
фото: GomSpace

Україна зробила перший крок до створення власної незалежної мережі супутникового зв'язку

Українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту супутник Obria Nano, який став першим тестовим апаратом майбутньої незалежної української мережі зв'язку. Супутник уже розпочав роботу в космосі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення компанії Himera.

Запуск космічного апарата відбувся 1 жовтня 2026 року в межах місії Transporter-18 американської компанії SpaceX. Наразі українська сторона разом із партнерами вже розпочала експлуатацію супутника.

У Himera зазначили, що Obria Nano є першим етапом реалізації масштабнішої ініціативи Obria, яка передбачає створення власної супутникової інфраструктури зв'язку.

Головна мета проєкту – забезпечити Україну незалежними каналами супутникового зв'язку та зменшити стратегічну залежність від іноземних систем.

У компанії пояснили, що розвиток власної мережі дозволить диверсифікувати канали зв'язку. Це означає, що Україна зможе використовувати кілька незалежних систем передавання інформації, не покладаючись виключно на зовнішню інфраструктуру.

Водночас запуск Obria Nano поки що не означає створення повноцінної української супутникової мережі. Наразі йдеться про тестовий апарат, який має стати основою для подальшого розвитку проєкту.

Наступним етапом ініціативи стане локалізація виробництва супутників та наземних терміналів безпосередньо в Україні.

«Наступний важливий етап – локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності», – повідомили в HIMERA.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінські компанії ICEYE та Nokia спільно з Міністерством оборони України планують створити власну супутникову систему зв'язку.

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Теги: Starlink космос

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