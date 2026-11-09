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Україна створює Космічні сили у складі ЗСУ: Рада ухвалила закон

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна створює Космічні сили у складі ЗСУ: Рада ухвалила закон
Створення нового компонента ЗСУ з необхідністю протидіяти сучасним ракетним загрозам
фото: Генштаб ЗСУ

Новий компонент ЗСУ відповідатиме за розвиток військових космічних технологій, зокрема супутникову розвідку та зв'язок

Верховна Рада 252 голосами «за» ухвалила закон про створення Космічних сил у складі Збройних сил України. Вони стануть окремою складовою українського війська та відповідатимуть за розвиток космічних технологій для потреб оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Йдеться про законопроєкт №13255, який зареєстрували в парламенті у травні 2025 року. Серед його авторів – народний депутат Федір Веніславський.

Він пояснював необхідність створення Космічних сил потребою України мати власні розвідувальні супутники та незалежну систему супутникового зв'язку. Це дозволило б зменшити залежність від технологій і систем, які надають міжнародні партнери.

Веніславський також пов'язував створення нового компонента ЗСУ з необхідністю протидіяти сучасним ракетним загрозам, зокрема російському «Орєшніку». Ці балістичні ракети під час польоту виходять у ближній космос, а потім розділяються на кілька бойових блоків.

Напередодні британське видання The Guardian повідомило, що Україна вже провела щонайменше три випробування систем перехоплення цілей у ближньому космосі. За словами Веніславського, йдеться про позаатмосферні системи, які Україна планує розвивати та перевірити можливість їхнього серійного виробництва. Водночас депутат визнав, що фінансування таких розробок буде складним через значні потреби фронту. 

Окремим напрямом є створення власної супутникової мережі зв'язку. Як зазначає The Guardian, Україна спільно з данською компанією GomSpace запустила тестовий супутник Obria Nano. Він має стати першим елементом майбутньої незалежної комунікаційної мережі, яка, за попередніми планами, може налічувати близько 245 супутників. 

Варто нагадати, що колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував програму уряду щодо створення Космічних військ, підкресливши, що її реалізація хоч і запізніла, але «все ще актуальна». Він зазначив, що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози диктують необхідність розвитку національних аерокосмічних технологій. 

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Теги: ЗСУ Верховна Рада космос війна

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