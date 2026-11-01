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NASA відправить імена українців на супутник Сатурна: як долучитися

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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NASA відправить імена українців на супутник Сатурна: як долучитися
Запуск апарата заплановано на 2028 рік, а до Титана він має дістатися 2034-го
фото: NASA

Dragonfly стане першою в історії науковою місією на гвинтокрилі

Компанія NASA запросила охочих відправити своє ім'я на Титан – найбільший супутник Сатурна – на борту дослідницького апарата Dragonfly. Заявки приймають до 15 січня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NASA.

Місію «Подорож на Титан» (Journey to Titan) американське космічне агентство оголосило 29 жовтня 2026 року. Імена учасників запишуть на мікрочип, який розмістять на борту Dragonfly. Кожен, хто зареєструється, отримає персональний цифровий посадковий талон на пам'ять про участь у місії.

Як зареєструватися

Щоб потрапити до пасажирського списку, потрібно заповнити форму на сторінці кампанії на сайті NASA. Реєстрація триває до 23:59 за східним часом США 15 січня 2027 року. За київським часом це 06:59 16 січня.

Що відомо про місію

Dragonfly збирають у Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса (APL) у місті Лорел, штат Меріленд. Запуск гвинтокрила заплановано на 2028 рік, а до Титана він має дістатися 2034-го. Після прибуття апарат літатиме між різними ділянками супутника.

NASA відправить імена українців на супутник Сатурна: як долучитися фото 1
фото: Вікіпедія

Науковці хочуть дослідити пребіотичну хімію – процеси, що передували появі біології. Це допоможе краще зрозуміти, з яких складників і за яких умов може виникати життя. Титан має щільну атмосферу, річки й озера з рідкого метану, великі дюни та поверхню, багату на органічні сполуки.

«Місія NASA Dragonfly просто вразить уяву», – заявила заступниця адміністратора агентства з наукових місій Нікі Фокс. За словами Фокс, політ першого в історії науково-дослідного гвинтокрила дасть змогу вивчати Титан і шукати ознаки придатності до життя на світі, який найбільше нагадує Землю. Вона також наголосила, що агентство хоче взяти людство з собою в цю подорож.

Місією керує APL, а головна дослідниця проєкту – Елізабет Тертл. Dragonfly – четверта місія програми New Frontiers, яку для Управління наукових місій NASA веде Центр космічних польотів імені Маршалла в Гантсвіллі, штат Алабама.

Dragonfly – науково-дослідний гвинтокрил NASA для вивчення Титана, найбільшого супутника Сатурна. Його розробляють і будують під керівництвом Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса. Запуск запланований на 2028 рік, прибуття на Титан – на 2034-й. Місія входить до програми New Frontiers.

Нагадаємо, 2021 року NASA вже запускало схожу кампанію – «Надішли своє ім'я на Марс». Імена записували на флешку, яка вирушить до Червоної планети. На той час нею скористалися понад 11 млн охочих.

До слова, NASA розкрило екіпаж майбутньої місії «Артеміда-3». Повернення людей на поверхню Місяця планують на 2028 рік.

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Теги: політ космос NASA реєстрація подорож

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