Україна випробувала нову зброю для перехоплення ракет у космосі – The Guardian

Україна прагне зменшити залежність від Starlink і вже запустила перший супутник майбутньої власної мережі зв'язку

Україна провела три випробування систем, призначених для перехоплення цілей за межами земної атмосфери. Розробки мають допомогти протидіяти новим російським загрозам, зокрема балістичним ракетам «Орєшнік», які під час польоту виходять у ближній космос. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як розповів виданню народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань державної безпеки Федір Веніславський, Україна вже продемонструвала можливість запуску позаатмосферних систем перехоплення. Наразі фахівці працюють над тим, щоб визначити перспективи їхнього серійного виробництва.

«Це пріоритетне завдання. Ми вже продемонстрували запуски позаатмосферних систем і працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи можемо налагодити їхнє виробництво», – зазначив Веніславський.

Водночас депутат визнав, що серйозною перешкодою може стати фінансування, оскільки Україна змушена спрямовувати значні ресурси на інші потреби оборони. Розвиток таких технологій пов'язаний, зокрема, з використанням Росією балістичних ракет «Орєшнік», які виходять за межі атмосфери, перш ніж їхні бойові блоки прямують до цілей.

Україна створює власну супутникову мережу

Ще одним напрямом розвитку українських космічних технологій стало створення незалежної системи супутникового зв'язку. Київ прагне зменшити залежність від американських технологій, зокрема Starlink.

За словами Веніславського, перебої із супутниковим зв'язком, які виникали через рішення американської влади або компанії SpaceX, створювали загрози для систем командування та управління українськими військами. У жовтні Україна спільно з данською компанією GomSpace оголосила про успішне виведення на орбіту тестового супутника Obria Nano.

Він має стати основою майбутньої незалежної української мережі зв'язку, яка, за повідомленнями, може налічувати близько 245 супутників.

Україна атакує російську космічну інфраструктуру

The Guardian також звертає увагу на українські удари по об'єктах космічної галузі РФ. Зокрема, 15 серпня дві українські ракети «Фламінго» вразили будівлі ракетно-космічного центру «Прогрес» у російській Самарі, де виробляють ракети-носії «Союз-2».

Серед пошкоджених об'єктів було приміщення, у якому виготовляли електронні компоненти для систем запуску ракет. Саме ракети «Союз» Росія використовує для виведення на орбіту супутників нової системи «Рассвет», яку Москва розгортає як альтернативу Starlink. Окрім того, протягом року Україна атакувала інші об'єкти «Роскосмосу», зокрема комплекс у Корольові поблизу Москви та захоплений росіянами український радіотелескоп у Криму.

Росія загрожує іноземним супутникам

Протистояння поступово поширюється і безпосередньо на орбіту Землі. Нещодавно російський супутник «Космос-2612» здійснював маневри поблизу радіолокаційного супутника фінської компанії Iceye, яка надає Україні розвідувальні дані. Експерти розцінюють такі дії як можливу спробу перешкодити роботі іноземного космічного апарата. Зокрема, маневри можуть змушувати супутник витрачати додаткове пальне для зміни орбіти, скорочуючи термін його експлуатації.

Крім того, Росія використовує засоби радіоелектронного придушення супутникових сигналів та технології лазерного засліплення космічних апаратів. На думку опитаних виданням експертів, космос уже став важливою складовою сучасних бойових дій, адже від супутників залежать зв'язок, розвідка, навігація та наведення озброєння.