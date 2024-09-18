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У Землі тимчасово зʼявиться «новий супутник»: науковці здивували відкриттям

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Землі тимчасово зʼявиться «новий супутник»: науковці здивували відкриттям
Астероїд 2024 PT5 покине околиці землі у 2025 році, однак він знову повернеться у 2055 році
фото з відкритих джерел

Космічні тіла можуть на деякий час ставати міні-супутниками Землі, яка притягує їх за рахунок великої сили гравітації

Науковці Астрономічного центру дослідження з’ясували, що з кінця вересня по листопад до Землі наблизиться астероїд, який стане на деякий час супутником нашої планети. Про це йдеться у заяві вчених.

Космічний об’єкт 2024 PT5 наблизиться до Землі 29 вересня та супроводжуватиме нашу планету по орбіті включно до 25 листопада 2024 року. Однак об'єкт буде занадто тьмяним для спостережень неозброєним оком, до того ж, розмір астероїда приблизно 10 метрів.

Астероїд 2024 PT5 було виявлено 7 серпня 2024 року за допомогою системи сповіщення про зіткнення з Землею астероїдів за допомогою приладу, розташованого в Сазерленді, Південна Африка. Науковці класифікували його як «безпечний». Раніше став зрозумілим той факт, що траєкторія польоту астероїда не перетинається із траєкторією обертання Землі.

Астрономи запевняють, що астероїд під впливом гравітації Землі буде знаходитись в безпосередній близькості до планети та здійснить неповний оберт навколо неї в період з 29 вересня по 25 листопада. Загалом у Землі буде «новий супутник» протягом 56 днів.

«2024 PT5 покине околиці землі лише 9 січня 2025 року, проте він знову повернеться у 2055 році», – підсумували астрономи.

Як кажуть астрономи, космічні тіла, які мають невелику масу, можуть на деякий час ставати міні-супутниками Землі, яка притягує їх за рахунок великої сили гравітації. Таким чином, попадаючи у зону впливу гравітаційних сил нашої планети, астероїди протягом певного періоду часу обертаються навколо Землі, але згодом прямують далі у відкритий космос, практично не змінюючи свою траєкторію. Завдяки цьому можна визначити дату, коли наступного разу небесне тіло повернеться та зблизиться із Землею знову.

Прикладом такого астероїда, який мав статус «міні-Місяця», є 2022 NX1, який був короткочасним супутником Землі у 1981 та 2022 роках, додали науковці.

Нагадаємо, повз Землю достатньо часто пролітають астероїди, які є в рази більшими ніж 2024 PT5. Наприклад, 12 травня 2023 року повз нашу планету пролетів космічний об’єкт 2023 HT4, довжина якого сягала майже 80 метрів.

Того ж року в травні повз Землю на шаленій швидкості пронісся ще більший астероїд 2023 JD2, довжина якого перевищувала 110 метрів. Астрономи класифікували його як «потенційно небезпечний».

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Теги: космос астероїд Місяць

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