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Google випробує ШІ в космосі: супутник вийшов на орбіту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Google випробує ШІ в космосі: супутник вийшов на орбіту
Прототип супутника Project Suncatcher, створений Google разом із компанією Planet
фото: Planet Labs

Компанія перевірить роботу ШІ-чипів в умовах космічної радіації та температурних перепадів

Google запустила на орбіту прототип супутника з власними процесорами для штучного інтелекту. Апарат 1 жовтня доставила ракета SpaceX у межах місії Transporter-18. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний блог Google.

Проєкт має назву Project Suncatcher. Його мета – з'ясувати, чи можуть тензорні процесори (TPU) компанії працювати безпосередньо в космосі. Прототип техногігант створив спільно із супутниковою компанією Planet.

Після запуску зв'язок з апаратом підтвердили. «Наша команда підтвердила зв'язок із супутником, і він працює так, як очікувалося», – йдеться в повідомленні Google.

Що випробовуватимуть на орбіті

Протягом найближчих тижнів фахівці збиратимуть дані про те, як обладнання витримує умови космосу. Вони оцінюватимуть, як чипи реагують на:

  • космічну радіацію;
  • температурні перепади;
  • фізичні навантаження під час запуску та роботи на орбіті.

Дослідження, на якому ґрунтується місія, опубліковане в рецензованому науковому журналі Joule.

Одним із ключових технічних питань залишається охолодження. У космосі немає повітряного потоку, тож тепло від процесорів доводиться відводити іншими способами, зокрема за допомогою радіаторів.

Дата-центри на орбіті: поки лише перспектива

У компанії наголошують, що нинішня місія – дослідницький етап. Ідеться не про повноцінний дата-центр на орбіті, а про випробування технологій, які згодом можуть стати основою для масштабної обчислювальної інфраструктури в космосі.

Google розглядає можливість створення угруповань супутників із TPU. У перспективі вони могли б виконувати значні обсяги обчислень і обмінюватися даними за допомогою лазерного зв'язку. Наступним етапом, за повідомленнями профільних медіа, має стати запуск двох прототипів у 2027 році для перевірки лазерного зв'язку між апаратами.

Project Suncatcher компанія вперше анонсувала в листопаді 2025 року як довгострокову ідею: з'ясувати, чи може космос стати місцем для масштабованої інфраструктури машинного навчання.

Нагадаємо, 28 вересня «Главком» писав, що Google готує запуск прототипа з TPU-чипами на низьку навколоземну орбіту. Тоді старт планували на 1 жовтня в межах місії SpaceX Transporter-18.

До слова, ідею орбітальних центрів обробки даних для штучного інтелекту просуває й SpaceX Ілона Маска: компанія звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США з проханням дозволити запуск до одного мільйона супутників для такої мережі.

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Теги: Google космос SpaceX штучний інтелект

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