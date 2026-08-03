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NASA попередило про наближення до Землі 756-метрового астероїда

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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NASA попередило про наближення до Землі 756-метрового астероїда
Астероїд належить до групи аполлонців – найчисельнішої групи навколоземних астероїдів
фото ілюстративне

NASA: об'єкт підпадає під критерії потенційно небезпечного, але загрози зіткнення немає

У неділю, 9 серпня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 173561 (2000 YV137). Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), пише «Главком».

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 756 метрів. Відстань від астероїда до Землі під час максимального зближення становитиме дещо більше 5 млн км.

Чому астероїд назвали «потенційно небезпечним»

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об'єктом». 173561 (2000 YV137) підпадає під обидва критерії, тому потрапив до спеціального переліку об'єктів, за якими астрономи ведуть постійне спостереження.

Безпосередньо розрахунками орбіти й прогнозом зближення небесного тіла із Землею займається Центр з вивчення навколоземних об'єктів (CNEOS) при Лабораторії реактивного руху NASA. Дані про положення астероїда також перевіряють у Центрі малих планет Міжнародного астрономічного союзу та в Координаційному центрі з навколоземних об'єктів Європейського космічного агентства (ESA) – саме ці установи ведуть офіційний облік подібних тіл і уточнюють їхні траєкторії.

Астероїд не становить загрози

Астероїд 173561 (2000 YV137) належить до групи аполлонців – найчисельнішої групи навколоземних астероїдів. У NASA наголошують: попри статус потенційно небезпечного, наразі жодних ознак того, що цей конкретний об'єкт може змінити траєкторію й наблизитися до Землі на небезпечну відстань, немає. Статус означає лише необхідність регулярного моніторингу об'єкта в майбутньому.

Стежити за наближенням астероїда можна в режимі реального часу на сайті NASA – там ведеться зворотний відлік часу до моменту максимального зближення.

Наразі під наглядом CNEOS перебуває майже 28 тис. відомих навколоземних астероїдів, і жоден з них не загрожує Землі найближчі 100 років.

NASA попередило про наближення до Землі 756-метрового астероїда фото 1
скриншот: NASA

Наскільки він великий

756 метрів у довжину – це приблизно вдвічі більше за висоту найвищих хмарочосів світу і зіставно з розмірами середнього гірського хребта. Для порівняння, астероїди, здатні спричинити реальну регіональну катастрофу в разі гіпотетичного зіткнення, зазвичай починаються від розміру у сотню метрів – тобто 173561 (2000 YV137) значно перевищує цей поріг, хоча наразі й рухається по орбіті, яка проходить далеко від Землі.

Подібні тіла астрономи фіксують регулярно: лише за останні кілька років повз Землю проходили десятки об'єктів, класифікованих як потенційно небезпечні, і жоден з них не становив реальної загрози зіткнення.

Нагадаємо, раніше вчені розповідали про астероїд 2024 YR4, який теж класифікували як потенційно небезпечний, хоча ймовірність його зіткнення із Землею оцінили лише в 1 до 77.

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Теги: земля космос вчені астероїд Планета Земля

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