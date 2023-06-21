У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених

Родичі ув'язнених втішають один одного після сутичок у жіночій в'язниці

У тюрмі сталася сутичка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13)

У в'язниці неподалік столиці Гондурасу стався бунт, під час якого було вбито щонайменше 41 жінку, деякі з них згоріли живцем. Про це повідомляє The Guardian.

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Президент асоціації сімей ув'язнених Дельма Ордонес заявила, що в тюрмі сталася сутичка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).

Зазначається, що деякі з жертв були застрелені, а частина з них згоріла живцем. Також деякі ув'язнені поступили в лікарню з ножовими пораненнями.

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Голова пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева припустила, що сутички почались через нещодавні спроби влади припинити незаконну діяльність у в'язницях.

Після трагедії родичі в'язнів зібралися біля в'язниці, щоб дізнатися про своїх близьких.

«Я шукаю інформацію про те, що трапилося з моєю дочкою, але вони досі не повідомили нас», – сказала в телевізійному інтерв’ю жінка, яка назвалася Лігією Родрігез.

Раніше повідомлялося, що у столиці Сенегалу Дакарі сталися заворушення між поліцією та прихильниками опозиції, унаслідок яких загинули вже 10 людей.

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Також у столиці Судану Хартумі в дитячому притулку загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися в пастці через бойові дії. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби.