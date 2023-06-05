Учені виявили несподівану користь від вживання алкоголю

Учені довели, що помірна доза алкоголю може бути навіть іноді корисною для здоров'я

Учені з університетів Кембриджу та Сіднея повідомили, що помірне вживання алкоголю може бути корисним для організму. Про це пише Daily Mail.

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За даними дослідників, спиртні напої сприяють блокуванню хімічних речовин, які викликають запалення та набряки. Під час роботи дослідниками було вивчено рівень С-реактивного білка в крові 3101 жителя Великої Британії. Високий рівень цієї речовини свідчить про запалення в кровоносних судинах, органах, а також про підвищений ризик раку, серцевого нападу, інсульту та розвиток психічних розладів.

Усі учасники дослідження повідомили про вживання алкоголю у віці від 34 до 42 років, у віці, коли, як правило, починаються болі в спині. Учасники також здали аналіз крові у віці 46 років, щоб контролювати рівень С-реактивного білка – маркера запалення в організмі. Вчені повідомили, що найменше цього білка було виявлено у тих, хто періодично вживав алкогольні напої.

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Найнижчий рівень С-реактивного білка був у людей, які вживали мало або помірно алкоголь, які вживали в середньому сім напоїв на тиждень (йдеться про вино або пиво, – «Главком»), порівняно з тими, хто утримувався від алкоголю та вживав 30 напоїв на тиждень. Автор дослідження Рейчел Візонтей, науковий співробітник Сіднейського університету, сказала: «Шкідливе вживання алкоголю є причиною значних захворювань у всьому світі. Однак деякі дослідження показують, що, порівняно з утриманням, менші рівні вживання алкоголю насправді можуть бути корисними, коли мова про запалення».

Експерти вважають, що алкоголь може спрацювати, звільнивши людей від стресу, який, як відомо, є потужним рушієм запалення. Водночас дослідниками було доведено, що вживання алкоголю в надмірних кількостях збільшує ризик запалення в тілі та мозку, а надмірне вживання алкоголю протягом тривалого періоду також пов’язане з високим кров’яним тиском, раком і пошкодженням мозку.

Нагадаємо, 82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією. За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше. Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня.