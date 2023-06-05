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Учені виявили несподівану користь від вживання алкоголю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Учені виявили несподівану користь від вживання алкоголю
У Автралії та Великій Британії учені зробили нові висновики щодо вживання алкоголю
фото з відкритих джерел

Учені довели, що помірна доза алкоголю може бути навіть іноді корисною для здоров'я

Учені з університетів Кембриджу та Сіднея повідомили, що помірне вживання алкоголю може бути корисним для організму. Про це пише Daily Mail.

За даними дослідників, спиртні напої сприяють блокуванню хімічних речовин, які викликають запалення та набряки. Під час роботи дослідниками було вивчено рівень С-реактивного білка в крові 3101 жителя Великої Британії. Високий рівень цієї речовини свідчить про запалення в кровоносних судинах, органах, а також про підвищений ризик раку, серцевого нападу, інсульту та розвиток психічних розладів.

Усі учасники дослідження повідомили про вживання алкоголю у віці від 34 до 42 років, у віці, коли, як правило, починаються болі в спині. Учасники також здали аналіз крові у віці 46 років, щоб контролювати рівень С-реактивного білка – маркера запалення в організмі. Вчені повідомили, що найменше цього білка було виявлено у тих, хто періодично вживав алкогольні напої. 

Найнижчий рівень С-реактивного білка був у людей, які вживали мало або помірно алкоголь, які вживали в середньому сім напоїв на тиждень (йдеться про вино або пиво, – «Главком»), порівняно з тими, хто утримувався від алкоголю та вживав 30 напоїв на тиждень. Автор дослідження Рейчел Візонтей, науковий співробітник Сіднейського університету, сказала: «Шкідливе вживання алкоголю є причиною значних захворювань у всьому світі. Однак деякі дослідження показують, що, порівняно з утриманням, менші рівні вживання алкоголю насправді можуть бути корисними, коли мова про запалення».

Експерти вважають, що алкоголь може спрацювати, звільнивши людей від стресу, який, як відомо, є потужним рушієм запалення. Водночас дослідниками було доведено, що вживання алкоголю в надмірних кількостях збільшує ризик запалення в тілі та мозку, а надмірне вживання алкоголю протягом тривалого періоду також пов’язане з високим кров’яним тиском, раком і пошкодженням мозку.

Нагадаємо, 82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією. За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше. Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня.

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Теги: вчені хвороби алкоголь

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