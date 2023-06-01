У суданському притулку через бойові дії загинули 60 дітей
Діти опинилися в пастці, без доступу до їжі, води та ліків
У столиці Судану Хартумі в дитячому притулку за останні шість тижнів загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися в пастці через бойові дії. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби. Про це повідомляє AP.
Як зазначається, останніми днями в соцмережах поширилось відео з притулку, на якому видно ще не поховані тіла дітей, а також «десятки малюків», які сидять на підлозі в одних підгузках і плачуть.
Співробітник притулку пояснив, що діти опинилися в пастці через бойові дії. «Це катастрофічна ситуація. Ми очікували цього з першого дня бойових дій», – сказав він.
Згідно з документами, що засвідчують смерть дітей, серед загиблих були, зокрема, немовлята віком до трьох місяців, а також четверо співробітників притулку. Лише за останні вихідні померли 26 людей.
Після поширення відео в соцмережах місцева благодійна організація за допомогою ООН, ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила в притулок харчування, ліки та воду. Працівники дитбудинку закликали міжнародні організації якнайшвидше евакуювати дітей із зони конфлікту.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни.
Раніше в Судані армія та воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню.
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