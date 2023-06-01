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У суданському притулку через бойові дії загинули 60 дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У суданському притулку через бойові дії загинули 60 дітей
Бої в Судані
Фото: AP

Діти опинилися в пастці, без доступу до їжі, води та ліків

У столиці Судану Хартумі в дитячому притулку за останні шість тижнів загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися в пастці через бойові дії. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби. Про це повідомляє AP.

Як зазначається, останніми днями в соцмережах поширилось відео з притулку, на якому видно ще не поховані тіла дітей, а також «десятки малюків», які сидять на підлозі в одних підгузках і плачуть.

Співробітник притулку пояснив, що діти опинилися в пастці через бойові дії. «Це катастрофічна ситуація. Ми очікували цього з першого дня бойових дій», – сказав він.

Згідно з документами, що засвідчують смерть дітей, серед загиблих були, зокрема, немовлята віком до трьох місяців, а також четверо співробітників притулку. Лише за останні вихідні померли 26 людей.

Після поширення відео в соцмережах місцева благодійна організація за допомогою ООН, ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила в притулок харчування, ліки та воду. Працівники дитбудинку закликали міжнародні організації якнайшвидше евакуювати дітей із зони конфлікту.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни.

Раніше в Судані армія та воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню.

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Теги: притулок Судан діти

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