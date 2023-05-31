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Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах
фото з відкритих джерел

Вночі ворог атакував Київщину БПлА

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Вночі ворог атакував Київщину БПлА. Влучань на території області не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька багатоповерхівок. В одній з них виникла пожежа. Пожежа ліквідована.

Дві людини госпіталізовані до лікарні. Інформація щодо наслідків та постраждалих попередня та уточнюється. Оперативні групи продовжують роботу. Внаслідок падіння уламків в кількох районах Києва, є руйнації та пошкодження житлових будинків, автомобілів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – два обстріли, із мінометів, Новгород-Сіверський район. Через обстріл сталась пожежа нежитлової будівлі. Без жертв.

Сумщина

Вночі і зранку ворогом здійснено сім обстрілів (32 вибухи). Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади. В Есманській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.

Запорізька область

Ворог завдав 65 ударів по 14 містах і селах Запорізької області: авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці, БПЛА атакував Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, тричі з РСЗВ вдарив по Новоданилівці та Єгорівці, 55 артилерійських ударів здійснив по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина

Вчора окупанти обстріляли Синельниківський район. Вдарили по Покровській громаді зі «Смерча» і «Торнадо-С». Загинула жінка 1972, поранено 10 осіб, з них одна – дитина 2011р.н.

Зруйновано декілька приватних домів, пошкоджено понад 30 житлових будинків. Знищено та пошкоджено автомобілі, пошкоджено два мікроавтобуса, зазнали ушкоджень 3 комунальних заклади, пошкоджено шкільний автобус, магазин, АЗС, кафе.

Зі ствольної артилерії гатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, загиблих та поранених немає. Вночі оборонці з повітряного командування «Схід» збили над областю безпілотник. Найімовірніше,  приземлили Шахед-136.

Харківщина

Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали та були госпіталізовані п'ять людей – три літні жінки, чоловік 64 років та 14-річний підліток. Вагітна жінка та 10-річна дитина отримали допомогу на місці. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

У с. Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.  У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами.

Донеччина

Росіяни здійснили 24 обстріли за добу. Обстріляли 9 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Сіверськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Званівка, с.Максимівка.

Пошкоджено 9 житлових будинків (з них три – багатоквартирних), п'ять цивільних автомобілів, приміщення вагонного депо «Укрзалізниці»,  магістральний газопровід, магазин, ЛЕП, електрична опора, АЗС, школа, приміщення «Ощадбанку», приміщення ТОВ «Укренергобуд»,  приміщення «Укртелекому», будівля ДСНС, гараж. На Донеччині за добу: 2 загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БПЛА. Також вночі збито два ударних БПЛА «Shahed-131/136».

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Також ввечері фіксувалися в об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами.

Луганщина

Цієї доби росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині, а саме – в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа.

По Стельмахівці противник ще й вдарив з неба. Так саме як і по Білогорівці. На кожній ділянці фронту українські військові тримають оборону, не даючи окупантам просунутися. За добу противник здійснив – 111 обстрілів (497 снарядів).

Нагадаємо, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки. 

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