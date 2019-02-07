У Житомирі активісти закидали димовими шашками офіс «Батьківщини»



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Поліція розслідує справу про напад у Житомирі на офіс однієї із партій

До житомирського офісу політсили прибув пожежний автомобіль і поліція

Житомирська поліція відкрила кримінальні провадження за фактами хуліганства активістів, які влаштували бійку в сесійній залі облради, розбили у дверях будівлі скло та закидали димовими шашками офіс однієї з політичних партій.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«До поліції надійшли повідомлення про хуліганські дії, учинені невідомими біля та в адміністративній будівлі Житомирської облдержадміністрації та поблизу приміщення офісу однієї із політичних сил. Вказані діяння задокументовані. Попередня кваліфікація подій – хуліганство», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку близько півтори сотні осіб намагалися увійти у приміщення обласної ради, де проходила сесія. У цей час невідомі пошкодили скло на вхідних дверях облдержадміністрації. Згодом за участі ініціативної групи від прибулих активістів було зафіксовано штовханину та сутичку у приміщенні сесійної зали.

«Через певний час до поліції також надійшло повідомлення про хуліганські дії із використанням піротехнічних засобів поблизу офісу однієї з політичних партій», - додають у поліції.

За даними місцевих ЗМІ, димовими шашками закидали громадську приймальню обласної організації партії «Батьківщина» представники консервативного політичного руху «Традиція і порядок» та партії «Братство» на чолі з її лідером Дмитром Корчинським.

Як повідомлялося, на сесії Житомирської облради депутати побилися з активістами Дмитра Корчинського. Останні вимагали розслідування смертельної ДТП під Житомиром, до якої нібито причетний депутат від ВО «Батьківщина» Дмитро Кропачов.