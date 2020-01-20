У Житомирі під час святкування Водохреща помер чоловік
За даними правоохоронців, чоловік помер на березі, не заходячи у воду
У Житомирі під час святкування Водохреща у грідропарку помер 70-річний чоловік.
Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, трагедія сталася сьогодні вранці у Житомирському гідропарку.
Там пройшли масові заходи та купання на Водохреща.
«Сьогодні у гідропарк не один раз викликали «швидку», однак був і один виклик, коли у гідропарку під час святкування Водохреща померла людина», — зазначили у центрі.
Подробиці цієї трагедії там уточнюють.
Водночас, за даними житомирських ЗМІ, чоловік не купався, а помер через серцевий напад.
«Працівники швидкої допомоги не встигли надати першу допомогу. Це сталося приблизно в 12. Чоловік тільки почав роздягатися і впав від серцевого нападу. Лікарів шукали серед оточуючих, але марно. За 20−30 хвилин проїхала швидка допомога, але лікар вже нічим не зміг допомогти», - цитує свідка трагедії Олександра Гупола житомирське видання «Житомир — онлайн».