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    У Житомирі під час святкування Водохреща помер чоловік

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    У Житомирі під час купання на Водохреща помер чоловік - У Житомирі під час святкування Водохреща помер чоловік
    У Житомирі під час купання на Водохреща помер чоловік
    Фото: Житомир life

    За даними правоохоронців, чоловік помер на березі, не заходячи у воду

    У Житомирі під час святкування Водохреща у грідропарку помер 70-річний чоловік.

    Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, трагедія сталася сьогодні вранці у Житомирському гідропарку.

    Там пройшли масові заходи та купання на Водохреща.

    «Сьогодні у гідропарк не один раз викликали «швидку», однак був і один виклик, коли у гідропарку під час святкування Водохреща померла людина», — зазначили у центрі.

    Подробиці цієї трагедії там уточнюють.

    Водночас, за даними житомирських ЗМІ, чоловік не купався, а помер через серцевий напад.

    «Працівники швидкої допомоги не встигли надати першу допомогу. Це сталося приблизно в 12. Чоловік тільки почав роздягатися і впав від серцевого нападу. Лікарів шукали серед оточуючих, але марно. За 20−30 хвилин проїхала швидка допомога, але лікар вже нічим не зміг допомогти», - цитує свідка трагедії Олександра Гупола житомирське видання «Житомир — онлайн».

    трагедія лікар смерть напад Житомир Свято Водохреща чоловік
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