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    У Житомирі судитимуть лікаря, який вимагав хабара від пораненого бійця

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    <span>Обвинувальний акт скеровано до Корольовського районного суду міста Житомира</span> - У Житомирі судитимуть лікаря, який вимагав хабара від пораненого бійця
    Обвинувальний акт скеровано до Корольовського районного суду міста Житомира
    Фото: пресслужба прокуратури Житомирської області

    Військовому лікарю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна

    Прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лікаря військового шпиталю, якого підозрюють в одержанні 1 тисячі доларів США неправомірної вигоди від пораненого військовослужбовця.

    Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

    За даними слідства, ординатор військового шпиталю вимагав та отримав від пораненого під час бойових дій у зоні проведення ООС військовослужбовця хабар за видачу направлення для проходження медичної комісії про призначення групи інвалідності з зазначенням, що поранення пов’язане із захистом батьківщини.

    Лікаря викрили та затримали 1 лютого 2020 року на одержанні хабаря. Зараз обвинувальний акт затвердили та скерували до Корольовського районного суду міста Житомира.

    Справа відкрита за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

    прокуратура суд корупція в Україні хабар лікар військові Житомир
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