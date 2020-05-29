У Житомирі судитимуть лікаря, який вимагав хабара від пораненого бійця
Військовому лікарю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна
Прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лікаря військового шпиталю, якого підозрюють в одержанні 1 тисячі доларів США неправомірної вигоди від пораненого військовослужбовця.
Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
За даними слідства, ординатор військового шпиталю вимагав та отримав від пораненого під час бойових дій у зоні проведення ООС військовослужбовця хабар за видачу направлення для проходження медичної комісії про призначення групи інвалідності з зазначенням, що поранення пов’язане із захистом батьківщини.
Лікаря викрили та затримали 1 лютого 2020 року на одержанні хабаря. Зараз обвинувальний акт затвердили та скерували до Корольовського районного суду міста Житомира.
Справа відкрита за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.