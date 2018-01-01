У житомирські дитсадки постачали «обколоте хімією» м’ясо

Група осіб придумала схему, як заробити на дітях

Прокуратура Житомирської області разом із Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в області викрили групу осіб, яка постачала до дитячих садочків неякісну м’ясну продукцію. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на сторінці у соцмережі Facebook.



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Вилучене у злочинців неякісне м'ясо

Група осіб придумала схему, як заробити на дітях

Прокуратура Житомирської області разом із Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в області викрили групу осіб, яка постачала до дитячих садочків неякісну м’ясну продукцію. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на сторінці у соцмережі Facebook.

«Приватне підприємство, протягом 2016-2017 років ставши переможцем у тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м’яса) до соціальних закладів області на суму 15,7 млн грн, з метою привласнення бюджетних коштів та надання видимості законної діяльності, організувало постачання ін’єктованої хімічними препаратами сировини до дитсадків», - йдеться у повідомленні.

Як відзначається, під час обшуків були знайдені 10 тонн м’ясної продукції, хімічні препарати та обладнання, які використовувались для її ін’єктування, фінансово-господарську документацію, банківські картки, числі чорнові записи, а також грошові кошти.

Наразі у кримінальному провадженні за ст. ст. 205, 191 КК України триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в області.