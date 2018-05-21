Убитих на Донбасі росіян бойовики ховають на скотомогильниках – розвідка

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Командування окупаційних військ продовжує приховувати факти участі російських військовослужбовців у бойових діях на Донбасі

Ліквідованих на Донбасі росіян окупанти ховають на скотомогильниках. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Командування російських окупаційних військ продовжує приховувати факти участі російських військовослужбовців у бойових діях у складі з’єднань і частин так званих 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ. Зокрема так звані військовослужбовці однієї з частин 1 АК окупантів стали свідками прихованого поховання на місці колишнього скотомогильника загиблих і померлих від ран громадян Росії, які раніше проходили так звану службу у їхньому підрозділі», - сказав Гуцуляк.

За його словами, зарахування цих приховано похованих до списків дезертирів та осіб, які самовільно залишили місце служби, викликало обурення в багатьох бойовиків.

«Внаслідок дій ватажків окупантів сім’ям похованих таким чином так званих військовослужбовців не повідомлялось про їхню загибель і відповідні виплати не нараховувались», - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі військові взяли у полон трьох бойовиків.