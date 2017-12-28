Учасниця Pussy Riot передала половину грошей від своєї книги на підтримку Олега Сенцова

Активістка регулярно виступає на підтримку Олега Сенцова

Учасниця російської панк-рок-групи Pussy Riot Марія Альохіна передала половину грошей від продажу своєї книги Riot Days на підтримку кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії. «Минулого літа ми вирішили, що хочемо видати її (книгу Riot Days) і в Росії, але через брак черги видавців зробили це самі. Так що вийшов самвидав.



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Марія Альохіна

Активістка регулярно виступає на підтримку Олега Сенцова

Учасниця російської панк-рок-групи Pussy Riot Марія Альохіна передала половину грошей від продажу своєї книги Riot Days на підтримку кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.

«Минулого літа ми вирішили, що хочемо видати її (книгу Riot Days) і в Росії, але через брак черги видавців зробили це самі. Так що вийшов самвидав. Пітерський. Я буду дуже рада, якщо у вас буде моя книжка... Половину того, що ми надрукували, вже немає, гроші ми передали на захист Олега Сенцова», – написала Альохіна в Facebook.

Нагадаємо, Якутський міський суд у Росії оштрафував на 20 тисяч рублів (близько 9600 гривень, – ред.) учасниць російської панк-рок-групи Pussy Riot Ольгу Борисову й Марію Альохіну за акцію на підтримку режисера Олега Сенцова.

Активістки регулярно виступають на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів, випускають відеоролики, проводять акції в містах Європи.

Pussy Riot – російська панк-рок-група, що діє на принципах анонімності й виступає у формі несанкціонованих акцій у непризначених для цього місцях.

Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олега Сенцова доставили до міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) 13 жовтня.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

Джерело: Крим.Реалії