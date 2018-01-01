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    Учасницю Pussy Riot оштрафували в РФ за акцію на підтримку Сенцова

    Акція на підтримку Сенцова пройшла ще влітку 2017 року в Якутську
    Якутська міськсуд РФ оштрафував учасницю гурту Pussy Riot Ольгу Борисову на 20 тисяч рублів за акцію в підтримку українського режисера Олега Сенцова. Акцію активістка вона провела влітку 2017 року в Якутську разом з Марією Альохіною. Про це Борисова написала на своїй сторінці у Twitter. «До речі, так. Мене оштрафували на 20 тисяч
    • Сьогодні, 07:17
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    Акція в Якутську, після якої Ольгу Борисову оштрафували на 20 тис. рублів
    Акція в Якутську, після якої Ольгу Борисову оштрафували на 20 тис. рублів

    Акція на підтримку Сенцова пройшла ще влітку 2017 року в Якутську

    Якутська міськсуд РФ оштрафував учасницю гурту Pussy Riot Ольгу Борисову на 20 тисяч рублів за акцію в підтримку українського режисера Олега Сенцова.

    Акцію активістка вона провела влітку 2017 року в Якутську разом з Марією Альохіною.

    Про це Борисова написала на своїй сторінці у Twitter.

    «До речі, так. Мене оштрафували на 20 тисяч рублів ($350, – ред.) після акції в Якутську на підтримку Олега Сенцова», - повідомила Борисова.

    Акцію на підтримку Сенцова учасниці Pussy Riot провели 6 серпня минулого року. Вони розгорнули великий плакат з написом Free Sentsov на мосту через озеро Сайсари в Якутську неподалік від ВК-1, де в той момент відбував покарання режисер. Через день після акції активісток затримали.

    Нагадаємо, Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

    Олег Сенцов нині перебуває у виправній колонії № 8 («Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

    Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

    У січні цього року кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак вимагала звільнити політв’язня Сенцова.

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