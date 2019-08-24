Учасники «Великої сімки» на саміті в Біарріці обговорять питання України, - Меркель



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На саміті G7 йтиметься про тему захисту клімату, пожежі в Амазонії, - Меркель

Про Україну знову говоритимуть без України

Учасники саміту «Великої сімки» (G7) у французькому Біарріці обговорять, зокрема, такі теми, як відносини з Росією, а також питання України. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Такий саміт дає можливість... поговорити про те, які завдання зовнішньої політики нам потрібно вирішити. Зрозуміло, буде йтися про Україну, і ми поговоримо про Росію, про ситуацію в Сирії та Лівії, де дуже хитка ситуація, і ще більше поглибимо партнерство з Африкою», - зазначила Меркель.

Вона додала, що на саміті G7 йтиметься про тему захисту клімату, пожежі в Амазонії.

Як повідомлялось, президента Франці та РФ під час своєї зустрічі також говорили про Україну без України під час нещодавньої зустрічі.

Додамо, саміт лідерів держав та очільників урядів G7 пройде в Біарріці з 24 по 26 серпня 2019 року. Він знаменує найважливіший момент головування Франції в «Великій сімці», яке поставило в центр уваги боротьбу з нерівністю.

Саміт в Біарріці пройде в оновленому форматі, за участю країн-партнерів, включаючи африканські, і основних суб'єктів громадянського суспільства, щоб виробити загальні заходи, конкретні заходи для боротьби з усіма формами нерівності.