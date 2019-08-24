24 серпня, у французькому Біарріці стартує саміт G7



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Лідери Групи семи на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні

Лідери «Групи семи» (G7) збираються у суботу, 24 серпня, на саміт у місті Біарріц на південному заході Франції.

Зустріч високого рівня пройде 24-26 серпня, повідомляє Укрінформ.

Франція, яка цього року головує у G7, головним пріоритетом саміту визначила боротьбу з нерівністю.

«Новий формат саміту у Біарріці, який включає партнерські країни, зокрема, африканські, а також ключових представників громадянського суспільства, надасть спільні відповіді, як боротися із усіма формами нерівності», – заявили у французькому головуванні.

Для досягнення цієї мети Франція визначила п’ять пріоритетів: боротьба з нерівністю можливостей, просування гендерної рівності, забезпечення доступу до освіти на високоякісної медицини; зменшення нерівності у захисті планети через фінансування заходів із запобігання змінам клімату, що грунтується на збереженні біорозмаїття та океанів; вжиття заходів заради миру, протидії безпековим загрозам, тероризму, що послаблюють основоположні засади суспільств; використання можливостей, які створені цифровими технологіями та штучним інтелектом, з метою просування етичних та орієнтованих на людину питань; відновлення рівноправного партнерства з Африкою.

З метою обговорення та вирішення проблем нерівності на саміт у Біарріці запрошені лідери восьми країн-партнерів: Австралія, Чилі, Індія, Південна Африка, Буркіна Фасо, Сенегал, Руанда та ПАР.

За програмою саміту, увечері субот президент Франції Еммануель Макрон зустрічатиме та вітатиме глав держав та урядів «Групи семи». Далі лідери зберуться на неформальну вечерю.

У неділю зустріч високого рівня розпочнеться з робочої сесії, присвяченій питанням безпеки та оборони, а також глобальній економіці, економічному зростанню і торгівлі.

Лідери особливу увагу приділять Україні, ситуаціям в Ірані, Сирії, Лівії та на Близькому Сході.

Далі у форматі робочого обіду глави держав та урядів G7 спільно із запрошеними партнерами обговорять головну проблематику саміту – боротьбу з нерівністю, включаючи пропозиції у подоланні гендерної нерівності.

Наступна робоча сесія у другій день саміту буде присвячена партнерству з Африкою.

Увечері неділі лідери зберуться на вечерю у розширеному форматі – разом з дружинами.

У понеділок, у заключний день саміту, глави держав та урядів обговорять проблеми клімату, захисту біологічного розмаїття та океанів, а також проведуть робочу сесію з питання цифрової трансформації.

Нагадаємо, лідери Групи семи (G7) на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Як повідомлялося, лідери країн Великої сімки (G7), ймовірно, обговорять на поточному саміті питання повернення Росії в «клуб восьми», але голосування не буде.

«Група семи», або G7, є неформальним об’єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу. Ці найбільші економічно розвинені світові держави складають 50% глобальної економіки, поділяють спільні цінності свободи і демократії, мають колективне прагнення вирішувати найголовніші проблеми світу.