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    В Авдіївці успішно провели випробування газопопроводу

    Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі газопопроводу
    В Авдіївці успішно проведено випробування нового газопроводу, який будують в обхід окупованої території, тривають завершальні роботи. Про це повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької військово-цивільної обласної адміністрації. «Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі (14124 м), сигнальної
    • Сьогодні, 02:19
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    Газопровід в Авдіївці
    Газопровід в Авдіївці

    Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі газопопроводу

    В Авдіївці успішно проведено випробування нового газопроводу, який будують в обхід окупованої території, тривають завершальні роботи.

    Про це повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

    «Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі (14124 м), сигнальної стрічки прокладено близько 12 км. Бульдозер на об’єкті працює цілодобово», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що 17 січня успішно проведено випробування підвідного газопроводу високого тиску від  смт Очеретине до міста Авдіївка на міцність – декілька годин труба тримала випробувальний тиск стисненим повітрям 0,75 МПа.

    Далі здійснюються роботи з прокладання кабелю та сигнальної стрічки над газопроводом, після відповідних присипань траншеї.

    Нагадаємо, у середині грудня 2017 року в уряді пообіцяли, що Авдіївка до нового року отримає газ.

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