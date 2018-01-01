В Авдіївці успішно провели випробування газопопроводу

Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі газопопроводу

В Авдіївці успішно проведено випробування нового газопроводу, який будують в обхід окупованої території, тривають завершальні роботи. Про це повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької військово-цивільної обласної адміністрації. «Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі (14124 м), сигнальної



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Газопровід в Авдіївці

Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі газопопроводу

В Авдіївці успішно проведено випробування нового газопроводу, який будують в обхід окупованої території, тривають завершальні роботи.

Про це повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Станом на 22 січня кабель прокладений по всій трубі (14124 м), сигнальної стрічки прокладено близько 12 км. Бульдозер на об’єкті працює цілодобово», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 17 січня успішно проведено випробування підвідного газопроводу високого тиску від смт Очеретине до міста Авдіївка на міцність – декілька годин труба тримала випробувальний тиск стисненим повітрям 0,75 МПа.

Далі здійснюються роботи з прокладання кабелю та сигнальної стрічки над газопроводом, після відповідних присипань траншеї.

Нагадаємо, у середині грудня 2017 року в уряді пообіцяли, що Авдіївка до нового року отримає газ.