«Нафтогаз» планує кілька підвищень ціни на газ у 2018 році

Ціна на газ для всіх споживачів вкотре зросте?

НАК «Нафтогаз України» планує кілька разів підвищити ціну на газ у 2018 році. Така інформація міститься в урядових висновках щодо проекту фінплану НАК «Нафтогаз України», які потрапили у розпорядження видання «Главком». Згідно з ними, у 2018 році закладається така ціна закупівлі газу у ПАТ



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Ціна на газ для всіх споживачів вкотре зросте?

НАК «Нафтогаз України» планує кілька разів підвищити ціну на газ у 2018 році. Така інформація міститься в урядових висновках щодо проекту фінплану НАК «Нафтогаз України», які потрапили у розпорядження видання «Главком».

Згідно з ними, у 2018 році закладається така ціна закупівлі газу у ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Чорноморнафтогаз»:

з початку року і до 1 квітня 2018 року – понад 5665 грн за тис. кубометрів (без ПДВ) – це на 16,83% більше порівняно з діючою ціною. Таким чином вже вкотре зросте ціна на газ для всіх споживачів.

Крім того, пізніше у цьому ж році планується ще декілька зростань:

з 01.04.2018 по 30.09.2018 – до 7 705,90 грн за тис. куб. м (без ПДВ) (ціна підвищиться на 36,0%);

(без ПДВ) (ціна підвищиться на 36,0%); з 01.10.2018 газ закуповуватимуть вже по 8 145 грн за тис. куб. м (без ПДВ) (зросте ще на 5,7%).

Також запропонованопідвищити націнки компанії на закуплений газ, хоча згідно з постановою Кабінету міністрів № 187 від 22.03.2017 вона має складати 1,917 %. Але, не зважаючи на цю норму, у проекті фінплану закладені такі торгові націнки «Нафтогазу України»:

до 01.04.2018 – 1,95%;

з 01.04.2018 до 30.09.2018 – 4,22%;

з 01.10.2018 – 4,71%.

А відтак, з нового року встановлені ціни на газ для промисловості в залежності від обсягів споживання коливатимуться у межах 9 772,8 - 10 732,80 (з ПДВ).

Наголосимо, що фінплан НАК «Нафтогаз України» поки що не затверджений. Уряд надіслав топ-менеджменту компанії свої зауваження. Документ також має розглянути нова Спостережна рада НАКу.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

17 січня на засіданні Кабінету міністрів України міністр енергетики Ігор Насалик зазначив, що інформація про плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також підкреслив, що ціни на газ підвищуватися не будуть.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Банкет посеред газової чуми. Гройсман розтоптав фінплан «Нафтогазу» на 2018 рік