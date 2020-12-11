Угорського дипломата, якого українські прикордонники спіймали на контрабанді, покарали однопартійці

Жолт Легинь пішов зі всіх своїх партійних посад і покинув Угорську соціалістичну партію, ─ заяа

Колишнього депутата парламенту Угорщини Жолта Легиня, якого напередодні спіймали з повним багажником контрабандних сигарет на кордоні з Україною, виключили з партії MSZP (Угорська соціалістична партія). Про це повідомляє з посиланням на Telex.

«Українська влада сьогодні в Україні викрила Жолта Легиня на контрабанді сигарет. Жолт Легинь сьогодні ввечері пішов зі всіх своїх партійних посад і покинув MSZP. Ми ініціювали негайне скасування його дипломатичного паспорта», ─ йдеться у заяві партії, поширеній 10 грудня ввечері.

Як повідомлялося, 10 грудня закарпатські митники на посту «Лужанка» викрили угорського дипломата, який намагався незаконно вивезти з України сигарети. Контрабандою був вщент забитий багажник авто. При цьому іноземець пред’являв прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За даними пресслужби Держприкордонслужби, наразі встановлено, що угорський політик намагався перемістити через державний кордон 11 500 пачок сигарет без акцизних марок з позначкою «For Duty Free Only». Мікроавтобус Seat вартістю майже півмільйона гривень в іноземця вилучено до рішення суду.

До ДФС направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Додамо, відносини між Україною та Угорщиною були напруженими в останні роки. З початку Будапешт блокував вступ України в НАТО через «мовний закон».

А цього року під час місцевих виборів угорські політики почали агітувати на Закарпатті за місцеву угорську партію.

Нагадаємо, минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

1 грудня 2020 року СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині.

1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.