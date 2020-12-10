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    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет

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    На кордоні з Угорщиною затримано дипломата з цигарками - Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    На кордоні з Угорщиною затримано дипломата з цигарками
    Фото ДПСУ

    Службовий пес на ім’я Лорд вказав на наявність у багажнику авто сигарет

    Ввечері, 10 грудня, на митному посту «Лужанка» закарпатські митники викрили чергового дипломата-контарбандиста. Він намагався незаконно вивезти з України сигарети, якими був вщент забитий багажник авто. Про  це інформує Закарпатська митниця та ДПСУ.

    Виїжджаючи з України, 42-річний житель міста Кішварда під час проходження митно-прикордонного контролю у «зеленому коридорі» пред’явив дипломатичний паспорт громадянина Угорщини. Усно заперечив наявність прихованого товару. Та митники, з’ясували, що він не акредитований на території України і перебував тут у приватних справах.

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    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет
    Угорський дипломат попався з цілим багажником контрабандних сигарет

    Іноземець навідріз відмовився від поглибленої перевірки своєї автівки та зажадав представника угорського консульства.

    Не гаючи часу, митники залучили кінологічну команду. Службовий собака на ім’я Лорд, який на митній службі майже 10 років, блискавично вказав на наявність у багажнику сигарет. 

    Коли прибули на митний пост представники угорського консульства, було відкрито багажник, в якому дипломат під чорною тканиною приховав сигарети. Як пояснили інспектори, у такий спосіб іноземець вдався приховати велику кількість тютюнових виробів, які б не були помітні через тоноване скло автомобіля під чорною тканиною.

    На даний час проводиться підрахунок сигарет без акцизної марки України Compliment Slim та документування порушення митних правил.

    Теги: прикордонники митниця контрабанда Закарпаття Угорщина тютюнові вироби
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