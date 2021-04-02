«Украерорух» закінчив 2020 рік із мільярдними збитками

«Украерорух» другий рік поспіль звітує про збитковість

В «Украерорусі» пояснюють збитковість наслідками пандемії Covid-19

За підсумками 2020 року державне підприємство «Украерорух» отримало чисті збитки на суму 1,5 млрд грн. Різниця між доходом від реалізації аеронавігаційних послуг «Украероруху» та їх собівартістю за минулий рік склала 664,4 млн грн..

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємства, повідомляє «Марлін».

В «Украерорусі» пояснюють збитковість наслідками пандемії Covid-19: зниження інтенсивності польотів, зменшення кількості літаків у небі, при продовженні роботи диспетчерського та інженерного персоналу і засобів навігації.

Також негативно впливає дебіторська заборгованість, яка на кінець минулого року складала понад 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Фінансові показники Украероруху за 2020 рік

За результатами 2019 року «Украерорух» теж відзвітував про 1,12 млрд грн збитків.

У 2018 році фінансовий звіт завершений річним прибутком у розмірі 286,1 млн грн.

Протягом 2020 року «Украерорух» залучив довгостроковий кредит на 25 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. А також 200 млн грн фінансової допомоги від Адміністрації морських портів.

З попередніх років «Украерорух» має кредит на суму 10,1 млн євро від ЄБРР, 9,8 млн євро від Європейського банку інвестицій та угоду на фінансовий лізинг з кіпрською компанією Stilbay Holdings Limited на 3 млн євро.

На запит щодо вжитих заходів керівництвом Міністерства інфраструктури України задля відновлення прибутковості підприємства у відомстві відповіли, що керівнику «Украероруху» доручено підготувати план заходів щодо підвищення операційної ефективності.

Станом на кінець березня такий план був не готовий і знаходився на доопрацюванні на держпідприємстві.

Кілька років на держпідприємство не призначають директора. З жовтня 2019 року підприємством «Украерорухом» керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак.

Державне підприємство «Украерорух» підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.

Як повідомлялося, у Міністерстві інфраструктури працюють над розвитком регіональних аеропортів та підтримкою авіагалузі. Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій розповів, що має скептичні очікування щодо відновлення авіаційної галузі цьогоріч, через нову хвилю обмежувальних заходів. Він зазначає, що обсяг авіаперевезень у 2021 році навряд чи повернеться до 50% 2019 року.