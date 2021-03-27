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    В Україні хочуть скасувати ПДВ на внутрішні рейси, – Криклій

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    &laquo;У міністерстві працюють над підтримкою авіагалузі&raquo; &ndash; Криклій - В Україні хочуть скасувати ПДВ на внутрішні рейси, – Криклій

    «У міністерстві працюють над підтримкою авіагалузі» – Криклій

    Міністр інфраструктури має скептичні очікування щодо відновлення авіаційної галузі цьогоріч

    У Міністерстві інфраструктури працюють над розвитком регіональних аеропортів та підтримкою авіагалузі.

    Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

    Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій розповів, що має скептичні очікування щодо відновлення авіаційної галузі цьогоріч, через нову хвилю обмежувальних заходів. Він зазначає, що обсяг авіаперевезень у 2021 році навряд чи повернеться до 50% 2019 року.

    Проте у міністерстві працюють над підтримкою авіагалузі. Зокрема хочуть скасувати податок на додану вартість для внутрішніх рейсів, що дозволить стимулювати розвиток цієї галузі всередині країни.

    Нагадаємо, Кабмін змінив порядок роботи транспорту в «червоних» зонах.

    Як повідомлялося, 20 березня у міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.

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    Теги: Кабмін міністр бізнес ПДВ авіаперевезення Владислав Криклій
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