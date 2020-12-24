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    Криклій спрогнозував терміни відновлення авіасполучення України з ЄС

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    Планується, що в наступному році відновиться половина перельотів - Криклій спрогнозував терміни відновлення авіасполучення України з ЄС
    Планується, що в наступному році відновиться половина перельотів

    Тільки в 2023 році авіаперевезення зможуть вийти на рівень авіасполучення 2019 року, вважає міністр

    У 2021 році значна частина повітряних перевезень з України до ЄС може відновитися.

    Такий прогноз ефірі «24 каналу» озвучив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

    «Станом на кінець 2020 роки ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% в порівнянні з 2019 роком. У наступному році відновиться половина перельотів», – очікує міністр.

    Він також підкреслив, що тільки на 2023 рік перевезення вийдуть на рівень 2019 року і це тільки за попередніми прогнозами, але багато в чому ситуація буде залежати від того, як швидко світ впорається з пандемією.

    «Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія», – сказав Криклій, додаючи, що це дозволить українським перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень і двосторонніх угод.

    Нагадаємо, восени повідомлялося, що в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

    До слова, Україна вирішила поки не закривати авіасполучення з Британією.

    Теги: ЄС міністр політ авіаперевезення Україна Міністерство інфраструктури перевезення Владислав Криклій
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