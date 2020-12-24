Криклій спрогнозував терміни відновлення авіасполучення України з ЄС

Планується, що в наступному році відновиться половина перельотів

Тільки в 2023 році авіаперевезення зможуть вийти на рівень авіасполучення 2019 року, вважає міністр

У 2021 році значна частина повітряних перевезень з України до ЄС може відновитися.

Такий прогноз ефірі «24 каналу» озвучив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Станом на кінець 2020 роки ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% в порівнянні з 2019 роком. У наступному році відновиться половина перельотів», – очікує міністр.

Він також підкреслив, що тільки на 2023 рік перевезення вийдуть на рівень 2019 року і це тільки за попередніми прогнозами, але багато в чому ситуація буде залежати від того, як швидко світ впорається з пандемією.

«Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія», – сказав Криклій, додаючи, що це дозволить українським перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень і двосторонніх угод.

Нагадаємо, восени повідомлялося, що в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

До слова, Україна вирішила поки не закривати авіасполучення з Британією.