  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    У Дніпрі розпочалося будівництво нового аеродрому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки &mdash; новим пероном, обіцяють в уряді - У Дніпрі розпочалося будівництво нового аеродрому

    Вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном, обіцяють в уряді

    Скріншот з відео

    На будівництво нового аеродрому в Дніпрі у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн

    У міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

    «Першу чергу будівництва нового аеродрому в Дніпрі розпочато! Вона охоплює будівництво перону та руліжних доріжок. Це дозволить з’єднати новий термінал з існуючою злітною смугою на час будівництва нової. Тобто, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном» – зазначив Криклій.

    За його словами, насамперед на цьому етапі будівництва генеральний підрядник ТОВ «Альтіс Констракшн» влаштує тимчасові дороги, виробничу базу та будівельне містечко. Після цього стартують будівельні роботи на місці майбутнього перону. Водночас приватний інвестор «НС Дніпро» продовжує будувати новий пасажирський термінал аеропорту.

    Криклій також наголосив, що розвиток регіональних аеропортів і внутрішніх перевезень залишається пріоритетом для відомства на найближчі роки.

    «Авіація отримала найбільший удар внаслідок коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо наші аеропорти до активної роботи. Всього у цьому році ми відновлюємо та будуємо 6 регіональних летовищ. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті», – додав міністр.

    Як повідомлялося, на будівництво нового аеродрому в Дніпрі у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн. На об’єкті планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Будівництво триватиме близько трьох років.

    Теги: міністр авіація Дніпро будівництво аеропорт Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies