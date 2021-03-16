У Дніпрі розпочалося будівництво нового аеродрому

Вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном, обіцяють в уряді

На будівництво нового аеродрому в Дніпрі у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн

У міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

«Першу чергу будівництва нового аеродрому в Дніпрі розпочато! Вона охоплює будівництво перону та руліжних доріжок. Це дозволить з’єднати новий термінал з існуючою злітною смугою на час будівництва нової. Тобто, вже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном» – зазначив Криклій.

За його словами, насамперед на цьому етапі будівництва генеральний підрядник ТОВ «Альтіс Констракшн» влаштує тимчасові дороги, виробничу базу та будівельне містечко. Після цього стартують будівельні роботи на місці майбутнього перону. Водночас приватний інвестор «НС Дніпро» продовжує будувати новий пасажирський термінал аеропорту.

Криклій також наголосив, що розвиток регіональних аеропортів і внутрішніх перевезень залишається пріоритетом для відомства на найближчі роки.

«Авіація отримала найбільший удар внаслідок коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо наші аеропорти до активної роботи. Всього у цьому році ми відновлюємо та будуємо 6 регіональних летовищ. З 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті», – додав міністр.

Як повідомлялося, на будівництво нового аеродрому в Дніпрі у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн. На об’єкті планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Будівництво триватиме близько трьох років.